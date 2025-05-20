«Пятая гора» — проклятое место: как знаменитая усадьба Ленобласти превратилась в руины

Иван Старов и трагическая судьба Брискорнов: что связывает знаменитого архитектора с разрушенной усадьбой «Пятая гора» и ее печальной историей?

Многие дачи и усадьбы в Ленинградской области, когда-то полные жизни и роскоши, сегодня стоят заброшенными и разрушенными. Эти места — безмолвные свидетели прошлых эпох, хранящие в себе истории о великих семьях, трагических событиях и утраченных возможностях.

Дача Крузеля: от зятя Нобеля до дома отдыха

У трехэтажной каменной дачи, построенной в стиле модерна и конструктивизма в 1913 году, нет даже конкретного адреса, оно расположено не в самом поселке Победа (Каннельярви), а неподалеку от него. А ведь всего 100 лет назад здесь кипела жизнь — усадебный дом для себя выстроил Густав Крузель, заводчик и зять самого Альфреда Нобеля.

Дом в модном по тем временам дачном месте утопал в роскошном парке. К сожалению, наслаждаться этой идиллией хозяину пришлось всего несколько лет — в 1917 году он исчез, оставив свои владения.

Дом выкупил некто Герман Мяаттянен, устроил там небольшой пансионат, со временем превратившийся в туберкулезный санаторий. В советские годы война серьезно потрепала усадьбу, после войны ее отремонтировали и открыли там дом отдыха «Строитель».

Как пишет SPB.AIF.RU, сегодня усадьба находится в крайней степени обветшания, поэтому гулять по ней следует осторожно. К сожалению, время и отсутствие ухода привели к значительным разрушениям здания, делая его опасным для посещения.

Усадьба «Пятая гора»: одна из самых разрушенных

Усадьба «Пятая гора» считается одной из самых разрушенных в окрестностях Петербурга — почти ни одно строение здесь не уцелело с 1820-х годов. Однако посмотреть на нее все же стоит. Несмотря на значительные разрушения, это место сохраняет свою привлекательность благодаря живописной природе и интересной истории.

Как и большинство усадебных домов царского времени, «Пятая гора» была окружена парком с липами, вязами и лиственницами. Деревья эти на склоне холма растут до сих пор. На самом холме возвышаются руины Троицкой церкви, которую построила владелица усадьбы, вдова российского дипломата Федора Брискорна в 1830-х годах.

Само имение семья Брискорнов приобрела еще в начале века, когда дед дипломата служил при дворе Павла I аптекарем. Авторство проекта храма приписывается Ивану Старову. Ольга Брискорн в 1820-х годах похоронила мужа и сына, а сама после этого прожила еще 16 лет и вынуждена была продать имение за долги.

Сегодня еще можно разглядеть следы античного портика храма, остались фрагменты колонн. В советское время церковь лишили креста, но сносить не стали, и она просто разрушилась от времени и запустения.

В конце XIX века в деревне Пятая гора было восемь дворов, а в 2010 году перепись показала, что здесь живут всего 20 человек. «Мыза Пятигорская», как ее еще называли в давние времена, упоминается в одном из стихотворений Игоря Северянина:

«За Пятигорьем — Озера. /Какие девичьи румянцы! /Жасминовые вечера!»

И действительно — неподалеку от разрушенной усадьбы имеется озеро Донце с очень чистой водой, которое пользуется большой популярностью у местных. Однако, мало кто из отдыхающих людей заглядывает в саму деревню, чтобы посмотреть на следы былого величия усадьбы.