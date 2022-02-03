В Сети опубликован трейлер новинки.
Задание получило название «Жажда крови». В нем пользователи вместе с фанатом легендарного героя будут сражаться с военными. После выполнения поставленной задачи игроки получат доступ к смертоносному оружию с разрывными боеприпасами, обещают разработчики.
Игра Far Cry 6 вышла 7 октября.
Для Far Cry 6 вышло бесплатное DLC по мотивам «Рэмбо»
Опубликовано: 3 февраля 2022 20:07
Разработчики игры Far Cry 6 подготовили для геймеров бесплатное задание-кроссовер по мотивам серии фильмов «Рембо».
