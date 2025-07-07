«Петровская Акватория» на грани исчезновения: уникальный музей-макет в Петербурге вынужден закрыться

Петербург может лишиться одной из своих уникальных достопримечательностей — музей-макет «Петровская Акватория». С 7 июля этот проект, не имеющий аналогов в мире, вынужденно закрывается.
Что такое «Петровская Акватория»?
Экспозиция «Петровской Акватории» — это масштабная реконструкция Петербурга XVIII века, воссозданная вручную по архивным источникам.
На площади в 1400 кв. метров разместился макет площадью 500 кв. метров, где воссозданы более 1000 исторических зданий, десятки действующих механизмов, около 20 тонн воды и 25 тысяч миниатюрных фигур.
Музей начал принимать посетителей в 2014 году и с тех пор стал настоящим интерактивным учебным пособием для горожан и туристов.
Причины закрытия: смена собственника и расторжение аренды
О причинах закрытия рассказали в пресс-службе музея.
В марте 2025 года торгово-развлекательный центр «Адмирал», где располагается музей, перешел в собственность предпринимателя Андрея Фоменко.
Несмотря на устные обещания сохранить договоры аренды, музей получил уведомление о расторжении договора без альтернатив и отсрочек. Новый владелец требует освободить помещение до конца июля, что ставит под угрозу сохранность экспозиции.
Почему это важно для Петербурга?
«Петровская Акватория» — это не просто музей, это часть культурного наследия города. За время работы музей посетили более 2 миллионов человек, включая льготные категории граждан.
Музей активно участвует в федеральных программах в области туризма, образования и культурного просвещения.
Поддержка общественности: кто выступает в защиту музея?
Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. В защиту музея выступили почетный гражданин Санкт-Петербурга М.Б. Пиотровский, Союз Женщин России, Морской Совет при правительстве города, Ассоциация «Женская гильдия предпринимателей», Лига туроператоров Санкт-Петербурга и многие другие.
В адрес управляющей компании «Сенатор», а также городских комитетов по туризму и культуре направлены многочисленные ходатайства с просьбой содействовать сохранению экспозиции.
Что ждет музей в будущем?
Сейчас музей ищет новое помещение в центральной части Петербурга площадью от 1300 до 1600 кв. м с открытой планировкой и возможностью приобретения площадки в кредит или долгосрочной аренды.
Однако если сроки выселения не будут сдвинуты, переезд приведет к фактическому уничтожению уникальной экспозиции. Демонтаж и переезд требуют не менее шести месяцев подготовки и особых условий.
Что можно сделать, чтобы спасти музей?
Перед городскими и федеральными властями стоит задача:
- Продлить срок переезда для сохранения экспозиции и обеспечения безопасности объектов.
- Рассмотреть возможность предоставления музею подходящего помещения с учетом его высокой общественной и культурной значимости.
«Петровская Акватория» — это не просто музей, это часть истории
Музей-макет — это не только объект показа, но и образовательная платформа, часть городской исторической памяти, значимый элемент туристической инфраструктуры и реальный работодатель для молодежи.
-
Музей с момента открытия в 2014 году посетили более двух миллионов человек.
-
«Петровская Акватория» — постоянный участник федеральных программ в области туризма, образования и культурного просвещения.
-
В рамках проектов «Пушкинская карта», «Моя первая профессия», «Больше, чем путешествие» музей принимает тысячи школьников, студентов и курсантов.
-
Музей бесплатно посещают многодетные семьи, люди с инвалидностью, жители блокадного Ленинграда, ветераны и многие другие.
-
Заключен договор с Центром Занятости Населения по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
Утрата музея станет ощутимой потерей для культурной среды Петербурга и всей России.