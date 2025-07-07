«Петровская Акватория» на грани исчезновения: уникальный музей-макет в Петербурге вынужден закрыться

Проект, не имеющий аналогов в мире, вынужденно закрывается.

Петербург может лишиться одной из своих уникальных достопримечательностей — музей-макет «Петровская Акватория». С 7 июля этот проект, не имеющий аналогов в мире, вынужденно закрывается.

Что такое «Петровская Акватория»?

Экспозиция «Петровской Акватории» — это масштабная реконструкция Петербурга XVIII века, воссозданная вручную по архивным источникам.

На площади в 1400 кв. метров разместился макет площадью 500 кв. метров, где воссозданы более 1000 исторических зданий, десятки действующих механизмов, около 20 тонн воды и 25 тысяч миниатюрных фигур.

Музей начал принимать посетителей в 2014 году и с тех пор стал настоящим интерактивным учебным пособием для горожан и туристов.

Причины закрытия: смена собственника и расторжение аренды

О причинах закрытия рассказали в пресс-службе музея.

В марте 2025 года торгово-развлекательный центр «Адмирал», где располагается музей, перешел в собственность предпринимателя Андрея Фоменко.

Несмотря на устные обещания сохранить договоры аренды, музей получил уведомление о расторжении договора без альтернатив и отсрочек. Новый владелец требует освободить помещение до конца июля, что ставит под угрозу сохранность экспозиции.

Почему это важно для Петербурга?

«Петровская Акватория» — это не просто музей, это часть культурного наследия города. За время работы музей посетили более 2 миллионов человек, включая льготные категории граждан.

Музей активно участвует в федеральных программах в области туризма, образования и культурного просвещения.

Поддержка общественности: кто выступает в защиту музея?

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. В защиту музея выступили почетный гражданин Санкт-Петербурга М.Б. Пиотровский, Союз Женщин России, Морской Совет при правительстве города, Ассоциация «Женская гильдия предпринимателей», Лига туроператоров Санкт-Петербурга и многие другие.

В адрес управляющей компании «Сенатор», а также городских комитетов по туризму и культуре направлены многочисленные ходатайства с просьбой содействовать сохранению экспозиции.

Что ждет музей в будущем?

Сейчас музей ищет новое помещение в центральной части Петербурга площадью от 1300 до 1600 кв. м с открытой планировкой и возможностью приобретения площадки в кредит или долгосрочной аренды.

Однако если сроки выселения не будут сдвинуты, переезд приведет к фактическому уничтожению уникальной экспозиции. Демонтаж и переезд требуют не менее шести месяцев подготовки и особых условий.

Что можно сделать, чтобы спасти музей?

Перед городскими и федеральными властями стоит задача:

Продлить срок переезда для сохранения экспозиции и обеспечения безопасности объектов.

Рассмотреть возможность предоставления музею подходящего помещения с учетом его высокой общественной и культурной значимости.

«Петровская Акватория» — это не просто музей, это часть истории

Музей-макет — это не только объект показа, но и образовательная платформа, часть городской исторической памяти, значимый элемент туристической инфраструктуры и реальный работодатель для молодежи.

Музей с момента открытия в 2014 году посетили более двух миллионов человек.

«Петровская Акватория» — постоянный участник федеральных программ в области туризма, образования и культурного просвещения.

В рамках проектов «Пушкинская карта», «Моя первая профессия», «Больше, чем путешествие» музей принимает тысячи школьников, студентов и курсантов.

Музей бесплатно посещают многодетные семьи, люди с инвалидностью, жители блокадного Ленинграда, ветераны и многие другие.

Заключен договор с Центром Занятости Населения по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан

Утрата музея станет ощутимой потерей для культурной среды Петербурга и всей России.