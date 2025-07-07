В открытую гадят: в петербургском зоопарке отругали любителей «присесть на клумбе»

Ленинградский зоопарк, одно из старейших учреждений культуры Петербурга, столкнулся с неожиданной и крайне неприятной проблемой: некоторые посетители превращают кусты, газоны и клумбы в общественный туалет.

Администрация зоопарка, возмущенная таким поведением, обратилась к общественности с гневным призывом.

«У нас уже нет сил молчать»: крик души из Ленинградского зоопарка

Пресс-служба заведения опубликовала обращение, полное возмущения и отчаяния:

«Дорогие друзья! Нам очень неприятно писать это обращение. Скорее всего, вам будет неприятно его читать. Но у нас уже нет сил молчать».

В зоопарке подчеркнули, что это не просто учреждение, а объект культурного наследия, расположенный в самом сердце Петербурга, рядом с Петропавловской крепостью:

«Ленинградский зоопарк — это учреждение культуры, музей под открытым небом в самом сердце Петербурга. Мы объект культурного наследия, находимся рядом с «колыбелью» нашего города — Петропавловской крепостью. И мы вынуждены поднимать такой деликатный и неприятный вопрос».

Администрация зоопарка недоумевает, почему, при наличии специально оборудованных туалетов, посетители предпочитают справлять нужду в неположенных местах:

«Уважаемые посетители! Мы не знаем, каким еще образом мы можем донести до вас информацию, что наши кусты, газоны, клумбы, а также входные зоны служебных помещений — ЭТО НЕ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТУАЛЕТ!»

«Неужели присесть на клумбе — это нормально?»: вопрос, оставшийся без ответа

Администрация зоопарка призывает посетителей к элементарному уважению:

«Почему если на территории есть туалеты, вы предпочитаете справить нужду перед нашими окнами. У нас на территории есть специальная навигация, ведущая гостей к необходимым помещениям. Неужели присесть на клумбе, на виду у других посетителей, рядом с одним из вольеров — нормально?»

В зоопарке намерены бороться с невоспитанными посетителями радикальными методами. Например, обещают создать «доску позора» с нарушителями.

«Мы в последний раз обращаемся общими словами. Далее будем выкладывать видео с камер наблюдения».

Эта ситуация является серьезным сигналом о проблемах с культурой и воспитанием в обществе. Ленинградский зоопарк — это место, где люди приходят отдохнуть, полюбоваться животными и прикоснуться к природе.

Превращение этого места в отхожее место — это неуважение не только к сотрудникам зоопарка, но и к другим посетителям, и к самому городу. Очень хочется, чтобы призыв администрации зоопарка был услышан, и подобные инциденты больше не повторялись.