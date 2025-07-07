Треугольное озеро в Ленинградской области: где спрятался рай для любителей дикой природы

В Ленинградской области есть совершенно необычайное место, где дикая природа встречается с красотой водной глади.

В Ленинградской области есть много красивых мест, но Треугольное озеро — особое.

Это место, где можно не только отдохнуть на природе, но и получить порцию экстрима. Скалы, лес, озеро — все в одном месте! Подойдет и опытным скалолазам, и тем, кто только начинает заниматься этим.

Уникальное место: скалы и озеро

Треугольное озеро находится в 40 километрах от Выборга, если ехать в сторону Светогорска. Уникальность этого места — в скальных массивах, которые его окружают.

За последние годы они стали очень популярны среди любителей скалолазания. С вершин скал открывается прекрасный вид на лесное озеро — приятный бонус для тех, кто рискнет забраться наверх.

Для кого подойдет: опытные и новички

Треугольное озеро — это идеальное место как для опытных скалолазов, которые уже давно занимаются покорением вершин, так и для тех, кто только начинает свой путь в этом виде спорта. Здесь есть скалы разной сложности, так что каждый найдет подходящий для себя маршрут.

Как добраться: путь на машине

Добираться до Треугольного озера лучше всего на своей машине. Хотя последние несколько километров пути могут быть сложными из-за плохой дороги. Но не пугайтесь! Это того стоит, ведь близко к Петербургу таких мест больше нет.

Маршрут из Петербурга

Вот как добраться до Треугольного озера из Петербурга на машине: доезжаете до ж/д вокзала Выборга. Перед вокзалом нужно повернуть на мост через железную дорогу.

Дальше едете по трассе А181 мимо озера Зелёное, на поселок Лосево, к пограничной зоне. Здесь будет пропускной пункт.

Пограничная зона и пропуск

Важно знать, что Треугольное озеро находится в пограничной зоне. Поэтому для посещения необходимо заранее оформить пропуск. Это можно сделать через сайт Госуслуг.

Оформление займет около 15 рабочих дней (21 календарный). Пропуск действует один год. После прохождения контроля нужно обогнуть озеро Ясное и ехать по указателям.

Впереди вас будет ждать плохая грунтовка. Чтобы не пропустить поворот к озеру, держитесь все время правее.

Треугольное озеро — это прекрасное место для тех, кто любит активный отдых и красивую природу. Скалы для скалолазания, чистое озеро для отдыха и живописные пейзажи — все это ждет вас здесь.

Не забудьте заранее оформить пропуск, если собираетесь поехать на своей машине. И наслаждайтесь приключениями и красотой природы Ленинградской области!

