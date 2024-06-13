Экономист Смирнов: клиентам «Райффайзен Банк» не стоит переживать за деньги после отмены начисления процентов

«Райффайзен Банк» с 1 июля 2024 года прекратит начисление процентов по накопительным счетам клиентов. Об этом информировала пресс-служба финансового учреждения. Все начисленные проценты за июнь будут выплачены 30 июня согласно действующим тарифам, а клиенты смогут распоряжаться своими средствами без ограничений.

Это решение было принято в ответ на предписание европейского регулятора, направленное на сокращение присутствия группы Raiffeisen Bank International в России. Представители банка подчеркнули, что данная мера является вынужденной и обусловлена внешними обстоятельствами, пишет 78.ru.

Вместе с тем, банк предлагает своим клиентам обратить внимание на альтернативные инвестиционные продукты для размещения денежных средств. В частности, рекомендуется рассмотреть предложения «Доход каждый день» от АО «Райффайзенбанк» и «Уверенный доход» от управляющей компании «Райффайзен Капитал».

Экономист Алексей Смирнов в беседе с «Городовым» объяснил, как скажутся нововведения на вкладчиках и стоит ли им переживать за свои средства.

«Деньги вкладчиков находятся в безопасности. Изменения касаются только начисления процентов, а не базовых функций банковского обслуживания. Клиенты по-прежнему смогут свободно распоряжаться своими средствами. Более того, банк предлагает альтернативные финансовые инструменты, такие как инвестиционные продукты, которые могут стать хорошей заменой накопительным счетам», — заключил эксперт.

Он также добавил, что текущая ситуация требует адаптации как со стороны банков, так и клиентов.

«Финансовый рынок постоянно меняется, и сейчас особенно важно внимательно следить за предложениями и рекомендациями своего банка, чтобы оптимально управлять своими средствами», — резюмировал Смирнов.

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