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Если затянуть, то процентная ставка вырастет: порядок действий после получения ключей ипотечной квартиры

Опубликовано: 10 мая 2025 15:31
семья ипотечников
Если затянуть, то процентная ставка вырастет: порядок действий после получения ключей ипотечной квартиры
Фото: Городовой.ру

После подписания акта-приема предстоит еще много веселых в кавычках задач.

Получить ипотеку — это только начало. Как рассказала «Городовому» президент компании «Коллегия Риэлторов» Елена Ковалерова-Павловская, многие покупатели думают, что с подписанием кредитного договора всё позади, но на деле начинается новый этап — юридический и финансовый.

Специалист объяснила, на что обратить внимание и какие шаги нужно обязательно пройти после одобрения займа.

Оценка недвижимости

Банк всегда требует оценку объекта — чтобы подтвердить, что его рыночная стоимость соответствует сумме, которую вы хотите занять. Это делает лицензированная оценочная компания. У банка могут быть свои партнёры, но вы вправе выбрать другого оценщика, отмечает Ковалерова-Павловская.

Срок действия оценки — около 3–6 месяцев. Стоимость — от 3 000 до 10 000 рублей. Если сумма получилась подозрительно заниженной, результат можно оспорить.

Страхование — обязательная часть сделки

Недвижимость обязательно страхуют от пожара, залива и других рисков. В ряде случаев банк требует застраховать и жизнь со здоровьем заёмщика — особенно если речь идёт о крупной сумме, отмечает эксперт.

Иногда требуется титульная страховка (если квартира в новостройке или с рисками по правам собственности). Банк может предложить свои страховые компании, но заёмщик может выбрать любую — главное, чтобы её аккредитовал сам банк.

Закладная — не просто формальность

Закладная — это документ, который подтверждает, что квартира в залоге у банка. Подписывается вместе с договором ипотеки. Хранится в банке, пока не погасите кредит, поясняет риэлтор.

После полного погашения ипотечного кредита нужно получить от банка справку о закрытии займа и снять обременение в Росреестре. Без этого объект всё ещё считается залогом.

Что запомнить

  • Сделать оценку у аккредитованного специалиста.
  • Оформить страховку, желательно с подбором условий по цене и покрытию.
  • Проверить все данные в закладной перед подписанием.
  • После погашения ипотеки — снять обременение.

Поступив по плану, вы можете спать спокойно. В противном случае ваша ипотека по льготной программе рискует превратиться в тыкву, ведь банк в праве повысить процентную ставку, если вы не выполните один из пунктов.

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Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
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