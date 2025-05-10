Если затянуть, то процентная ставка вырастет: порядок действий после получения ключей ипотечной квартиры

Получить ипотеку — это только начало. Как рассказала «Городовому» президент компании «Коллегия Риэлторов» Елена Ковалерова-Павловская, многие покупатели думают, что с подписанием кредитного договора всё позади, но на деле начинается новый этап — юридический и финансовый.
Специалист объяснила, на что обратить внимание и какие шаги нужно обязательно пройти после одобрения займа.
Оценка недвижимости
Банк всегда требует оценку объекта — чтобы подтвердить, что его рыночная стоимость соответствует сумме, которую вы хотите занять. Это делает лицензированная оценочная компания. У банка могут быть свои партнёры, но вы вправе выбрать другого оценщика, отмечает Ковалерова-Павловская.
Срок действия оценки — около 3–6 месяцев. Стоимость — от 3 000 до 10 000 рублей. Если сумма получилась подозрительно заниженной, результат можно оспорить.
Страхование — обязательная часть сделки
Недвижимость обязательно страхуют от пожара, залива и других рисков. В ряде случаев банк требует застраховать и жизнь со здоровьем заёмщика — особенно если речь идёт о крупной сумме, отмечает эксперт.
Иногда требуется титульная страховка (если квартира в новостройке или с рисками по правам собственности). Банк может предложить свои страховые компании, но заёмщик может выбрать любую — главное, чтобы её аккредитовал сам банк.
Закладная — не просто формальность
Закладная — это документ, который подтверждает, что квартира в залоге у банка. Подписывается вместе с договором ипотеки. Хранится в банке, пока не погасите кредит, поясняет риэлтор.
После полного погашения ипотечного кредита нужно получить от банка справку о закрытии займа и снять обременение в Росреестре. Без этого объект всё ещё считается залогом.
Что запомнить
- Сделать оценку у аккредитованного специалиста.
- Оформить страховку, желательно с подбором условий по цене и покрытию.
- Проверить все данные в закладной перед подписанием.
- После погашения ипотеки — снять обременение.
Поступив по плану, вы можете спать спокойно. В противном случае ваша ипотека по льготной программе рискует превратиться в тыкву, ведь банк в праве повысить процентную ставку, если вы не выполните один из пунктов.