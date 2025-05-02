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«Хочешь ешь, хочешь не ешь»: как шеф-повара готовят кулеш на майские праздники — захотите повторить рецепт на даче

Опубликовано: 2 мая 2025 12:32
кулеш
«Хочешь ешь, хочешь не ешь»: как шеф-повара готовят кулеш на майские праздники — захотите повторить рецепт на даче
Фото: Городовой.ру

Идеально для тех, кто хочет наесться до отвала на природе.

В канун майских выходных шеф-повар Иван Кудряшов поделился с порталом «Городовой» рецептом настоящего кулеша — сытного, ароматного и по-настоящему весеннего. Блюдо простое, но требует внимания. Как говорит сам Кудряшов: «Кулеш. Хочешь ешь, а хочешь не ешь. Но если делать — то правильно».

В первую очередь — посуду в руки. Лучше взять толстостенный казан, но подойдёт и обычная глубокая кастрюля. Варим насыщенный бульон — мясной, куриный, из костей или даже просто из сезонных овощей. Если бульона нет — сначала варим бульон, а не заливаем всё водой. По словам шефа, тогда кулеш получится вкуснее и богаче.

Овощная часть начинается с картофеля. Но Кудряшов советует не ограничиваться: «Сейчас в кулеш кладут картофель, но раньше клали репу или корень сельдерея. И это вкуснее». Овощи режутся средним кубиком, максимум до сантиметра.

Через 5–7 минут после закипания в кастрюлю отправляется пшено. Оно варится вместе с овощами, пока параллельно на сковороде готовится зажарка.

Главная изюминка — грудинка. Можно взять свежую, но копчёная даст больше аромата. Её режут брусочками, жарят до вытопки жира, а затем добавляют лук и морковь. Всё обжаривается до золотистого цвета — это и есть основа вкуса.

Когда пшено почти готово, зажарка отправляется в казан. Солим, перчим, перемешиваем, доводим до нужного вкуса. А после — снимаем с огня, добавляем мелко нарезанный укроп, накрываем крышкой и даём настояться хотя бы 10–15 минут.

Такой кулеш особенно хорош на природе, под шашлык или просто с кусочком чёрного хлеба. Сытно, душевно и по-нашему.

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Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
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