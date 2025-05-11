Как наждачкой по эмали: стоматолог объяснила, какие зубные пасты стоит избегать

А также дала рекомендацию по тем, какие сама использует.

Пока одни выбирают зубную пасту по вкусу и цвету тюбика, другие уже давно читают состав. Потому что чистка зубов — это не просто утренний ритуал, а способ сохранения здоровья.

Но в то же время из-за неправильного выбора пасты вы дважды в день царапаете эмаль. И если делать это неправильно — можно остаться наедине с проблемами.

Кристина Маслова, врач-стоматолог, терапевт-микроскопист и заместитель главного врача DELFI CLINIC, сама давно не пользуется случайными средствами. В её личном топе — Curaprox, BioRepair и President. Не потому что названия красиво звучат, а потому что у них безопасный состав. И вот почему это важно.

Во-первых, никаких лаурилсульфатов натрия. Это не что иное, как пенообразователь из шампуней и моющих средств. Они пересушивают слизистую, разрушают защитный барьер рта и делают его уязвимым к любой ерунде.

Во-вторых, никаких парабенов и прочей химии. В нормальных пастах — только травы, ферменты, максимум заботы и минимум раздражения.

Дальше — интереснее. Абразивность. Слышали про индекс RDA? Так вот, если он больше 100 — паста шкурит зубы, как наждаком. В норме — 50–70, и только в хороших пастах это честно пишут. Грубый абразив сдерет эмаль так, что никакие фториды уже не спасут.

А фториды — важны. Они укрепляют эмаль и защищают от кариеса. В BioRepair, кстати, есть ещё и частицы гидроксиапатита — штука, которая имитирует структуру эмали и помогает её восстанавливать. Магия науки, если кратко.

Так что если паста даёт пену как средство для мытья полов — лучше её туда и отправить. Зубам нужно мягко, бережно и с умом. Как бы пафосно ни звучало, но паста — это инвестиция в челюсть.