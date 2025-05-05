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Грибы, розы и кактусы: за какие культуры дачникам может грозить тюрьма

Опубликовано: 5 мая 2025 19:00
Полицейский, садовод
Грибы, розы и кактусы: за какие культуры дачникам может грозить тюрьма
Городовой ру

Полный список растений под запретом.

Дачникам следует внимательнее следить за огородом. Директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков предупредил о том, что на садовых участках россиян могут произрастать запрещенные растения и грибы, выращивание которых влечет за собой серьезные последствия, вплоть до уголовной ответственности.

Как пишет «Деловой Петербург», степень наказания зависит от количества и вида растений и грибов.

Растения под запретом: от кокаинового куста до гавайской розы

Среди растений, культивирование которых запрещено в России, находятся: банистериопсис каапи, гармала, голубой лотос, кокаиновый куст, кат, ипомея трехцветная, маки, содержащие наркотические вещества, шалфей предсказателей, роза гавайская и мимоза хостилис.

Важно отметить, что законодательство разрешает выращивание отдельных разновидностей мака, перечисленных в постановлении Правительства РФ от 27 ноября 2010 г. № 934. Незнание этого списка не освобождает от ответственности.

Грибы под запретом: опасность псилоцибина

Закон категорически запрещает выращивание любых видов грибов, содержащих псилоцибин или псилоцин — наркотические соединения, присутствующие в более чем 200 видах грибов. Даже небольшое количество таких грибов может привести к серьезным последствиям.

Крупный размер: критерии и наказания

Законодательство определяет «крупный размер» для некоторых растений. Например, для кактусов, содержащих мескалин, крупным размером считается наличие двух и более растений.

Культивирование запрещенных культур в крупном размере грозит штрафом до 300 тысяч рублей, обязательными работами до 480 часов и, в отдельных случаях, лишением свободы до двух лет в соответствии со статьей 231 УК РФ.

Как избежать проблем с законом

Чтобы избежать неприятностей, важно знать, какие растения и грибы запрещено выращивать на своем участке. Перед посадкой любых растений, особенно экзотических, необходимо тщательно изучить законодательство и убедиться в их безопасности. В случае сомнений лучше проконсультироваться со специалистами. Не стоит рисковать своей свободой ради экзотических растений или грибов.

Меры предосторожности

Для предотвращения нежелательных ситуаций рекомендуется проводить регулярный осмотр своего садового участка и избавляться от всех растений и грибов, которые сложно идентифицировать или которые вызывают сомнения. Не стоит собирать и употреблять в пищу грибы, если нет уверенности в их съедобности.

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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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