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Кому нельзя пить кефир: диетолог развенчала советский миф о пользе продукта

Опубликовано: 6 июля 2025 12:02
Кефир
Кому нельзя пить кефир: диетолог развенчала советский миф о пользе продукта
Фото: Городовой.ру

Вреда не меньше, чем пользы.

«Пей кефир — будешь здоров!» — учили с детства. И хотя кисломолочные продукты действительно полезны, они подходят далеко не всем.

Врач-диетолог, к.м.н. Дарья Русакова в беседе с «Городовым» рассказала, в каких случаях кефир может навредить.

Когда кефир под запретом:

Непереносимость лактозы. Даже в кефире, где лактозы меньше, чем в молоке, у чувствительных людей могут появиться вздутие, боли в животе и метеоризм.

Аллергия на молочный белок (казеин). Может проявиться не только через кожу, но и в виде пищеварительных расстройств.

Повышенная кислотность, гастрит, язва. Кефир — продукт кислый. При обострениях ЖКТ его лучше исключить, особенно если речь о гастрите с повышенной кислотностью.

Инфекции и отравления. Во время острых кишечных заболеваний и сразу после отравлений — никакого кефира. Он может раздражать слизистую и усугубить состояние.

Сахарный диабет. Кефир способен влиять на уровень глюкозы в крови, поэтому диабетикам важно пить его с осторожностью, учитывая общее содержание углеводов в рационе.

Дети раннего возраста и те, кому противопоказан алкоголь. В кефире есть естественный алкоголь — от 0,5 до 2%. Это немного, но для малышей и людей с медицинскими ограничениями по алкоголю — важный нюанс.

А всё-таки полезен?

Да, при отсутствии противопоказаний кефир остаётся ценным продуктом:

  • источник кальция и фосфора
  • содержит пробиотики, улучшающие микрофлору
  • используется даже в санаторно-курортной диете

«Важно учитывать индивидуальные особенности. Но он благотворно влияет на микрофлору кишечника, поэтому он применяется и в санаторно-курортном лечении, и в стационарии», — подчёркивает Дарья Русакова.

Так что не всё, что полезно в общем, полезно лично вам. И это нормально.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
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