Борьба за тишину: как Петербург избавился от музыкантов и попрошаек в метро

Еще не так давно петербургское метро было гораздо более «живым» местом. В переходах и на станциях играли музыканты, а в вагонах можно было встретить попрошаек.

Но все изменилось. Почему же подземные артисты и те, кто просил милостыню, исчезли из петербургского метро?

Ответ кроется в комплексе причин, от антитеррористических мер до изменений в правилах метрополитена.

2018 год: год ужесточения правил для музыкантов

В 2018 году в Петербурге были увеличены штрафы для тех, кто играет в подземке. Эта мера стала одним из ключевых факторов исчезновения музыкантов из метро. Борьбу с подземными артистами объясняли заботой о пассажирах и антитеррористическими мерами.

Некоторые представители властей ссылались на опасения, что злоумышленники, переодевшись в неформалов, могут спрятать взрывчатку в музыкальную аппаратуру или колонки.

Кроме того, согласно санитарным правилам эксплуатации метрополитенов, предельно допустимые уровни шума в метро не должны превышать 70 дБА, в том числе при движении в тоннелях.

Антитеррористические меры: безопасность превыше всего?

Антитеррористические меры — это официальная версия ухода музыкантов из метро. Власти оправдывали эти действия необходимостью обеспечения безопасности пассажиров. Хотя эффективность этих мер с точки зрения борьбы с терроризмом остается спорной, они оказали серьезное влияние на жизнь подземки.

Музыканты на улицах: расширение «зоны зачистки»

Интересно, что позднее музыкантов начали выгонять и с петербургских улиц. Это свидетельствует о более широкой тенденции к ограничению уличной музыки в городе. Вероятно, власти стремились упорядочить уличную торговлю и выступления, а также снизить уровень шума и дискомфорта для жителей и туристов.

Попрошайки и торговцы: правила против «профессиональных нищих»

С попрошайками и продавцами сувениров ситуация обстоит иначе. Их исчезновение связано с правилами метрополитена, которые запрещают торговлю и прошение милостыни. Якобы основной причиной таких мер являются жалобы пассажиров на нежелательное общение и отвлекающие факторы.

Официальная позиция метрополитена: служба контроля

На сайте метрополитена можно найти официальное разъяснение по этому вопросу.

«Какие меры принимаются для того, чтобы по станциям и вагонам поездов не ходили «профессиональные нищие». Работниками метрополитена проводятся мероприятия по выявлению и пресечению деятельности лиц, занимающихся попрошайничеством на территории метрополитена. Все выявленные нарушители удаляются с территории метрополитена. Несмотря на принимаемые меры, отдельные граждане на требования работников метрополитена о прекращении попрошайничества не реагируют и отказываются покинуть территорию метрополитена. В таких случаях вызываются сотрудники полиции, которые принимают меры по пресечению данного вида деятельности в соответствии с имеющимися полномочиями? — сообщает официальный сайт.

Полиция в помощь и штрафы

Если нарушители отказываются выполнять требования работников метрополитена, привлекается полиция. Это крайняя мера, но она свидетельствует о решимости властей поддерживать порядок в метро.

Кроме того, нарушителей пугают штрафы. Сейчас они стали намного выше.