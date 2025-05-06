Правда ли, что проклятие обрушило Египетский мост: точного объяснения загадочному происшествию так и нет

История о том, как люди зимой оказались в холодной воде из-за обрушения Египетского моста в Петербурге, поражает.

Египетский мост в Санкт-Петербурге — это не просто переправа через реку Фонтанку, а настоящий архитектурный и исторический символ с необычной судьбой и загадочным обликом. Несколько легенд связано с этим сооружением, а его обрушение в 1905 году и вовсе имеет невероятное объяснение.

История и архитектура

Мост построили в 1825 — 1826 годах по проекту инженеров Василия фон Треттера и Василия Христиановича. Он стал одним из первых цепных транспортных мостов в Петербурге, то есть проезжая часть была подвешена на металлических цепях. Это было новшество для города тех лет. Но главное, что выделяло Египетский мост — его оформление в стиле Древнего Египта, который тогда был очень популярен в Европе.

На въездах установили четыре чугунных сфинкса. Эти мифические существа с женскими лицами были окрашены в желтый цвет, а металлические части моста украшали иероглифы и орнаменты, позолоченные детали и бронзовая окраска.

Обрушение 1905 года

Мост прослужил почти 80 лет, но в январе 1905 года случилась трагедия: под тяжестью конного эскадрона, саней и пешеходов он внезапно обрушился. Люди и животные оказались в ледяной воде. Официально причиной называют резонанс от шага лошадей и недостаточную прочность цепей, но многие сомневаются в этой версии, ведь лошади не ходят в ногу, и очевидцы не заметили вибраций до обрушения, передает АиФ Санкт-Петербург.

Легенды

В народе же появилась мистическая легенда: якобы женщина по прозвищу «Мария Египетская», которая проживала рядом с мостом, когда-то была обижена офицером. В день трагедии она прокляла военных, проезжающих мимо и сказала пророческие слова: «Что б вам провалиться!», мост и рухнул.

Эта история придала сооружению еще большей загадочности, так как до этого ходила еще одна легенда, что мост охраняют настоящие «демоны» в виде сфинксов с женскими лицами, ведь именно они в мифологии считались таковыми.

Что было дальше

После обрушения на этом месте поставили временное деревянное сооружение, которое простояло почти полвека. Только в 1955 году построили новый металлический рамный мост. Он сохранил египетские мотивы, но уже без излишеств — оставили только сфинксов, как египетских охранников моста.

Сфинксов несколько раз реставрировали, а сам мост не просто инженерное сооружение, а памятник культуры и архитектуры, объект культурного наследия, который связан с удивительными городскими легендами.

Если будете гулять по набережной Фонтанки, то обязательно обратите внимание на сфинксов — они словно сторожат мост и напоминают о том, что в Петербурге есть место, где история переплелась с мифами и искусством.