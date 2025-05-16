«Лучше сидите дома»: почему нельзя вывозить животное, если оно не вакцинировано

Если у вас есть собака или кошка и вы планируете поездку вместе с ними, то эту идею, возможно, придется отложить. Дело в том, что во многих городах закончился запас вакцины от бешенства. Импортные не поставляются, а российских — дефицит. Что делать владельцам братьев наших меньших, ведь это угроза не только животному. Спрашиваем у эксперта.

Почему не всегда есть привычные вакцины?

Раньше в государственных клиниках часто ставили импортные вакцины, но из-за санкций поставки зарубежных препаратов стали редкостью, и теперь чаще используют российские препараты. Однако в последнее время в Петербурге появились жалобы, что в клиниках невозможно привить питомца по той причине, что вакцины просто нет.

Ветеринар Николай Логинов подтвердил эту информацию и отметил, что такая проблема существует не только в Северной столице, в Москве тоже наблюдается дефицит вакцины. Эксперт объяснил «Городовому» с чем это связано.

«Дело в том, что наша биологическая промышленность очень плохо работает на животных мелких, домашних. Как вакцины выпускались 30 лет назад, так они и продолжают выпускаться в мизерных количествах, что не обеспечивает потребность населения в них», — объясняет ветеринар.

Стоит ли выезжать с не привитым животным

В таком случае, если у вас есть не привитое вовремя животное и вы собрались с ним в поездку, то лучше ее отложить. Особенно, если вы собрались на дачу, где ваш питомец может столкнуться с зараженным животным.