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«Лучше сидите дома»: почему нельзя вывозить животное, если оно не вакцинировано

16 мая 2025 11:01
Кошка, дача
«Лучше сидите дома»: почему нельзя вывозить животное, если оно не вакцинировано
Global Look Press / Alexander Legky

Ветеринар объяснил, что количество выпускаемых вакцин осталось на прежнем уровне, поэтому возник дефицит.

Если у вас есть собака или кошка и вы планируете поездку вместе с ними, то эту идею, возможно, придется отложить. Дело в том, что во многих городах закончился запас вакцины от бешенства. Импортные не поставляются, а российских — дефицит. Что делать владельцам братьев наших меньших, ведь это угроза не только животному. Спрашиваем у эксперта.

Почему не всегда есть привычные вакцины?

Раньше в государственных клиниках часто ставили импортные вакцины, но из-за санкций поставки зарубежных препаратов стали редкостью, и теперь чаще используют российские препараты. Однако в последнее время в Петербурге появились жалобы, что в клиниках невозможно привить питомца по той причине, что вакцины просто нет.

Ветеринар Николай Логинов подтвердил эту информацию и отметил, что такая проблема существует не только в Северной столице, в Москве тоже наблюдается дефицит вакцины. Эксперт объяснил «Городовому» с чем это связано.

«Дело в том, что наша биологическая промышленность очень плохо работает на животных мелких, домашних. Как вакцины выпускались 30 лет назад, так они и продолжают выпускаться в мизерных количествах, что не обеспечивает потребность населения в них», — объясняет ветеринар.

Стоит ли выезжать с не привитым животным

В таком случае, если у вас есть не привитое вовремя животное и вы собрались с ним в поездку, то лучше ее отложить. Особенно, если вы собрались на дачу, где ваш питомец может столкнуться с зараженным животным.

«Домашняя кошка — это кошка, которая гуляет на даче сама по себе. Вы ж не на поводке ее выгуливаете. Она может встретить больное животное и вступить с ним в контакт, а потом и с вами. Поэтому, если животное не вакцинированное, никуда не возить. Сидите дома, как сидели, пока не привьете. Привьете, через месяц можете везти. А испытывать судьбу и рисковать животным, собой и семьей не стоит», — отмечает эксперт.

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Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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