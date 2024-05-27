Лучше забыть ее раз и навсегда: откуда в языке взялась уродливая фраза "натянуть сову на глобус"

Наверняка, вы тоже слышали странное выражение "натянуть сову на глобус" и нет-нет да и вворачивали его в своей речи. При этом ни точного смысла, ни происхождения абсурдной фразы вы не знаете. Верно?

Тогда давайте разбираться, кто придумал такую нелепицу и стоит ли забирать ее в свою копилку. Ведь можно угодить в неловкую ситуацию, сказанув фразу не к месту. На самом деле, выражение взято почти дословно из малоизвестного романа Михаила Успенского и Андрея Лазарчука "Посмотри в глаза чудовищ" 1997 года публикации. Собственно содержание этой фантастики тут не столь важно, как одна из цитат. Правда, в ней фигурирует не сова, а филин.

Источник фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress.com

Russian Look/Sergei Zaitsev/Globallookpress.com

«Пузатый вахмистр упал и забился в грязи. Каска его воткнулась пикой в землю обочины и осталась стоять, подобно скорбной греческой урне. Потом он все-таки собрал себя с земли и пробежал мимо нас последним. Глаза у него были как у натянутого на глобус филина».

Понятное дело, что это попытка метафорически описать степень эмоционального состояния героя: напуган, обескуражен и т.д. до предела. Но как эту фразу могли узнать почти все россияне, если роман почти никто не читал? Логичный вопрос, ведь интернета в то время еще не существовало в современном его понимании. Не сарафанное же радио тут сработало.

В 90-е годы в России действовала особая сеть обмена сообщениями — фидонет. О ней как-нибудь расскажем детальнее. Так вот. Кто-то один ввернул в этой закрытой сетевой тусовке забавную на первый взгляд фразу. Остальные оценили, подхватили даже сделали ее на какой-то период трендовой.

Источник фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress.com

Russian Look/Ekaterina Tsvetkova/Globallookpress.com

Но сейчас выражение явно морально устарело. Более того, оно выглядит уродливым и неуместным в речи почи в любой ситуации. У этого горе-фразеологизма даже смысла особого нет, кроме того, как желание произносящего его отличиться своим "высоким" IQ. В русском языке полно других, красивых оборотов, которые звучат куда более достойно фразы-паразита из доинтернет-эпохи.

Источник фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress.com