Споры ожесточеннее, чем в новогодние: почему идею о выходных с 1 по 9 число не поддержали

Если добавить еще несколько выходных в производственный календарь, то это может отразиться на самих же россиянах.

Майские праздники в России традиционно считаются одним из самых долгожданных периодов для отдыха и перезагрузки. В этом году обсуждалась идея сделать выходные с 1 по 9 мая непрерывными, то есть убрать рабочие дни, которые сейчас «разрывают» отдых на две части. Но эта инициатива вызвала много споров.

Что предлагают и почему?

Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил закрепить в производственном календаре выходные дни с 1 по 9 мая без перерывов. В этом году майские праздники разбиты на два блока: с 1 по 4 мая — праздник Весны и Труда, и с 8 по 11 мая — День Победы. Между ними остаются три рабочих дня, которые, по мнению Антропенко, мешают людям полноценно отдохнуть.

Депутат отметил, что многие россияне берут в эти дни отгулы, чтобы не ехать на работу дважды за короткий промежуток, а работодатели при этом испытывают неудобства. Кроме того, депутат подчеркнул, что длинные выходные будут полезны школьникам и студентам, которые смогут лучше подготовиться к экзаменам и набраться сил.

Почему идею не поддержали?

Однако член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб высказалась против такой инициативы. Она объяснила, что россияне, которые хотят продлить отдых, могут взять рабочие дни между праздниками в счет отпуска или отгулов.

По словам чиновницы, увеличение выходных до 15 — 16 дней приведет к значительным затратам для работодателей. Ведь за работу в праздничные дни нужно платить минимум в двойном размере, что увеличит издержки компаний и поднимет цены на товары и услуги для потребителей, сообщает Лента.ру.

Как отдыхаем в мае 2025 года?

Сейчас в России закончился первый блок выходных и наступили рабочие дни. Рабочая неделя будет короткой — всего три дня, а после нее все еще раз отправятся отдыхать в течение 4-х дней.

Как россияне проводят майские праздники?

Многие предпочитают использовать майские праздники для поездок за город, на дачи или путешествий. Это время, когда можно насладиться природой, заняться садом или просто отдохнуть от городской суеты.

Аналитики отмечают, что в этот период россияне тратят значительные суммы на отдых, путешествия и развлечения, что стимулирует экономику сферы услуг и туризма. Перед майскими праздниками в Петербурге практически не осталось свободных мест в гостиницах. При этом в комитете по развитию туризма отметили, что дефицита мест нет.