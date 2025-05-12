Война с «ароматными» в петербургском метро: есть ли у подземки шанс победить неприятные запахи

Скоро в Петербург начнется теплая пора и, к сожалению, пора вони в общественном транспорте. Neva.Today задалась вопросом, как в городском метро выявляют «вонючек» и контролируют неприятные запахи на станциях. Эта проблема особенно актуальна в летнее время, когда повышенная температура и влажность способствуют распространению неприятных запахов и создают дискомфорт для пассажиров.

Штрафы за «зловоние»: законодательные меры по борьбе с неприятными запахами

Губернатор города Александр Беглов предложил ввести штрафы за проход в метро в грязной, зловонной одежде и проезд с пачкающей ручной кладью. В конце июня 2022 года депутаты Заксобрания утвердили эти изменения в законе «Об административных правонарушениях Петербурга».

Изменения внесли и в правила петербургского метрополитена. Зловонных пассажиров могут оштрафовать на сумму от 100 до 500 рублей. Однако вопрос о том, как эффективно применять эти меры и кто должен оценивать степень «зловония», остается открытым.

Метрополитен не занимается выявлением «вонючек»: официальный ответ пресс-службы

Кто, как и по каким критериям оценивает степень зловония в вагонах, а также, при каких условиях вонючего горожанина могут не пустить в метро? В ответ пресс-служба петербургского метро предоставила редакции определение слова «зловоние» сразу из трех словарей. А насчет выявления и контроля запахов заявили, что они этим не занимаются.

Это вызвало недоумение и вопросы о том, как на практике реализуются меры по борьбе с неприятными запахами в метро.

Отсутствие обязанностей по определению «зловония»

По словам пресс-службы, «действующим законодательством Российской Федерации обязанность определения степени зловония на ГУП «Петербургский метрополитен» не возложена». Это означает, что у работников метро нет четких инструкций и полномочий по выявлению и штрафованию пассажиров с неприятным запахом.

Отсутствие правовой определенности создает ситуацию, когда применение штрафов за «зловоние» затруднено и может вызвать произвол и злоупотребления.

Надежда на личные ароматизаторы: что делать пассажирам этим летом

Судя по всему, этим летом горожанам снова придется стойко переносить соседство пассажиров с неприятным запахом, или носить с собой личный ароматизатор, если станет совсем тяжело.

В отсутствие эффективных мер по борьбе с неприятными запахами пассажирам придется самостоятельно заботиться о своем комфорте и использовать личные средства защиты от «зловония». Это подчеркивает необходимость разработки и внедрения эффективных мер по обеспечению чистоты и свежести воздуха в петербургском метро.

Возможные решения: усиление контроля за чистотой вагонов и введение должности «нюхача»

Для решения проблемы неприятных запахов в петербургском метро необходимо комплексный подход. Во-первых, следует усилить контроль за чистотой вагонов и регулярно проводить их дезинфекцию и дезодорацию.

Во-вторых, можно рассмотреть возможность введения должности «нюхача», который будет оценивать степень вонючести пассажиров и принимать решение о наложении штрафа.

В-третьих, необходимо разработать четкие критерии оценки «зловония» и обеспечить прозрачность и объективность процедуры наложения штрафов. Только при соблюдении этих условий меры по борьбе с неприятными запахами в метро будут эффективными и не вызовут недовольства у пассажиров.

Международный опыт: как борются с запахами в метро других стран

Изучение международного опыта по борьбе с неприятными запахами в метро может быть полезным для петербургского метрополитена. В некоторых странах используются специальные системы вентиляции и кондиционирования воздуха, которые обеспечивают постоянный приток свежего воздуха и удаление неприятных запахов.

Также широко распространены меры по контролю за чистотой вагонов и станций, включая регулярную влажную уборку и дезинфекцию. В некоторых городах действуют правила, запрещающие провоз в метро продуктов питания и других предметов, которые могут вызвать неприятные запахи.

Адаптация и внедрение лучших международных практик может значительно улучшить качество воздуха в петербургском метро и повысить комфорт пассажиров.