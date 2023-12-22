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На состав можно не смотреть: определить вкусную ветчину можно только так

На состав можно не смотреть: определить вкусную ветчину можно только так
Как найти вкусную ветчину в магазине

Внутри не будет курицы и крахмала.

Крупные производители ветчины могут потерять доверие покупателей после последней проверки Роскачества. Многие просто не указывают, что находится в составе на самом деле. Однако на него можно и не смотреть, потому что хороший мясной продукт видно за версту.

Пищевой технолог Александр Ишевский объяснил, что еще в советское время ветчиной называли обычной свиной окорок, который подвергался определенным технологиям. Сейчас же на полках магазинов продают мясную суспензию из фарша, напичканную всем, чем попало.

«Такие ветчинные изделия раза в четыре стоят дешевле, чем цельномышечный продукт. На цену стоит обращать внимание. Еще они выглядят как колбасы, то есть в оболочке и круглые. А настоящая ветчина это цельный окорок, от которого отрезают мясо», — поделился эксперт в беседе с порталом «Городовой».

Источник фото: Изображение от Сергей Орловский на Unsplash

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22 декабря 2023 10:30
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