Тыква-гигант: жительница Выборга вырастила овощ весом 180 кг (фото)

Елена Лофицкая из Выборга смогла вырастить настоящего гиганта на своём садовом участке — тыкву весом в 185 килограммов. Этот необыкновенный результат стал настоящим триумфом ее садоводческих усилий и терпения. Такая тыква вызывает не только восхищение, но и гордость за настойчивость и мастерство садовода.

Этот оранжевый гигант стал предметом удивления и восторга для всех, кто его увидел. Соседи и знакомые приходят взглянуть на это чудо природы и поздравить дачницу с ее достижением. Вырастить такой огромный плод — не просто случайность, а результат любви и заботы, вложенных в каждый этап его роста.

В России немало рекордов, связанных с овощами. Например, в Подмосковье в 2021 году вырастили морковь весом 3,2 кг. А в Самарской области была отмечена гигантская свекла весом 23 килограммов.

Кроме того, в Краснодарском крае удалось вырастить кабачок весом более 30 кг. Эти рекорды демонстрируют, что российские садоводы достигают впечатляющих успехов, доказывая, что отечественные условия идеально подходят для выращивания таких исполинских овощей.

Ранее мы писали, как правильно высаживать озимую морковь. Кто знает, может и она вырастет такой же огромной.