Городовой / Город / Тыква-гигант: жительница Выборга вырастила овощ весом 180 кг (фото)
Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Тыква-гигант: жительница Выборга вырастила овощ весом 180 кг (фото)

6 октября 2024 14:12
Тыква-гигант: жительница Выборга вырастила овощ весом 180 кг (фото)
Тыква-гигант: жительница Выборга вырастила овощ весом 180 кг (фото)
Фото Городовой.ру

Удивительный результат труда и терпения.

Елена Лофицкая из Выборга смогла вырастить настоящего гиганта на своём садовом участке — тыкву весом в 185 килограммов. Этот необыкновенный результат стал настоящим триумфом ее садоводческих усилий и терпения. Такая тыква вызывает не только восхищение, но и гордость за настойчивость и мастерство садовода.

Этот оранжевый гигант стал предметом удивления и восторга для всех, кто его увидел. Соседи и знакомые приходят взглянуть на это чудо природы и поздравить дачницу с ее достижением. Вырастить такой огромный плод — не просто случайность, а результат любви и заботы, вложенных в каждый этап его роста.

В России немало рекордов, связанных с овощами. Например, в Подмосковье в 2021 году вырастили морковь весом 3,2 кг. А в Самарской области была отмечена гигантская свекла весом 23 килограммов.

Кроме того, в Краснодарском крае удалось вырастить кабачок весом более 30 кг. Эти рекорды демонстрируют, что российские садоводы достигают впечатляющих успехов, доказывая, что отечественные условия идеально подходят для выращивания таких исполинских овощей.

Ранее мы писали, как правильно высаживать озимую морковь. Кто знает, может и она вырастет такой же огромной.

Новости по теме
Внутри ​400 кг золота и 500 кг лазурита: этих фактов об Исаакиевском соборе в Петербурге не все местные гиды знают Внутри ​400 кг золота и 500 кг лазурита: этих фактов об Исаакиевском соборе в Петербурге не все местные гиды знают 6 октября 2024 14:12
В Выборге есть уникальная кофейня, расположенная в старом трамвае (фото) В Выборге есть уникальная кофейня, расположенная в старом трамвае (фото) 6 октября 2024 14:12
На ее месте мог оказаться человек: в Выборге спасатели вытащили собаку, которая провалилась в люк (фото) На ее месте мог оказаться человек: в Выборге спасатели вытащили собаку, которая провалилась в люк (фото) 6 октября 2024 14:12
В Петербурге выставили на торги редкую царскую монету 1771 года: весит килограмм, а стоит 9 млн рублей (фото) В Петербурге выставили на торги редкую царскую монету 1771 года: весит килограмм, а стоит 9 млн рублей (фото) 6 октября 2024 14:12
Носила в животе опухоль весом почти 40 кг: хирурги Петербурга избавили женщину от страданий Носила в животе опухоль весом почти 40 кг: хирурги Петербурга избавили женщину от страданий 6 октября 2024 14:12
Автор:
Екатерина Адамова
Город Санкт-ПетербургПродукты питанияСад-огород
Оцените новость
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще