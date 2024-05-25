Над этими русскими именами смеются иностранцы: знакомиться будет непросто

Многие русские имена имеют созвучные аналоги и в других языках. Например, Анна, Мария, София или Макс вряд ли удивят кого-то из европейцев. Но все же есть некоторые имена, которые вызывают у иностранцев насмешку или недоумение. Вот семь русских имен, с которыми могут возникнуть сложности за границей.

Ира

Само по себе имя Ирина для иностранцев звучит вполне обычно. Тем более что многие европейцы хорошо знакомы с русской моделью Ириной Шейк. Но вот сокращенная форма этого имени очень режет слух итальянцам. Дело в том, что на итальянском ira переводится как «гнев» или «злость». Поэтому представляться Иринам лучше полным именем. Оно, кстати, и в русский, и в итальянский пришло из греческого языка. И в обоих переводится как «мир», «спокойствие».

Настя

Еще одна сокращенная форма, которая повеселит всех англоговорящих людей. Дело в том, что Настя созвучно с английским прилагательным nasty, которое можно перевести как «неприятный», «противный», «скверный». Поэтому иностранцы не очень понимают любовь россиян к этому имени.

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Катя

Екатеринам тоже не стоит представляться, используя сокращенную форму имени. Правда, не в Европе, а в Корее. У азиатов есть созвучное слово, которое произносится как «‎га-тя» и обозначает «фальшивка‎». А вот имя Екатерина кажется всем иностранцам очень благородным и красивым.

Галина

Галины зачастую могут столкнуться с ухмылками уже на границе, когда сотрудники проверяют их паспорта. А все потому что у испанцев и итальянцев слово galina означает «курица». А жители Израиля могут и вовсе расслышать целую фразу в этом имени, которая переводится как «Открой секрет!».

Полина

Продолжая разговор о пернатых, стоит предупредить и Полин о возможных казусах. Например, в итальянском языке есть целых два созвучных слова. Первое — pallina («мячик»), а второе — pollina («куриный помет»). Для испанцев это имя тоже звучит странновато, поскольку pollino у них переводится как «осел».

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Илья

Это мужское имя не очень нравится французам. А все потому что оно звучит один в один как грамматическая конструкция il y a, что переводится как «имеется». Так что французам при любом упоминании этого имени кажется, будто бы человек начал говорить какую-то фразу, но тут же передумал.

Люда

Людмилам придется непросто в Сербии и Хорватии. Ведь сокращенная форма этого имени в обоих языках переводится как «сумасшедшая». А «луда куча» по-сербски и вовсе — «сумасшедший дом», делится портал «‎Тонкости туризма».

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