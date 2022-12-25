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Ирина Шейк

Шоу-бизнес
Модели пришли на бал Met Gala в просвечивающих нарядах
13 сентября в Метрополитен-музее Нью-Йорка прошло одно из самых ярких модных событий года – бал Института костюма Met Gala при американском Метрополитен-музее. В этот раз его официальной темой стала «Американская независимость», и все гости должны были ей соответствовать. Кадры с мероприятия публикует Vogue.
14 сен 2021 12:35
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