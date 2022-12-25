Она повзрослела и сильно изменилась.
Соотечественницы не готовы принять новый тренд.
Узнали известную красавицу?
Модель застукали в самом простом виде.
Американо-российская модель побывала на вечеринке Giorgio Armani.
Публикацию в Сети модель никак не комментирует.
Будущую топ-модель в детстве высмеивали из-за внешности
Модель Ирина Шейк посетила в Нью-Йорке премьеру фильма «Аллея кошмаров», в которой сыграл ее бывший возлюбленный Брэдли Купер.
В сети обсуждают слухи о воссоединении американского актера и российской модели
Совместная прогулка модели Ирины Шейк и актера Брэдли Купера попала на видео.
13 сентября в Метрополитен-музее Нью-Йорка прошло одно из самых ярких модных событий года – бал Института костюма Met Gala при американском Метрополитен-музее. В этот раз его официальной темой стала «Американская независимость», и все гости должны были ей соответствовать. Кадры с мероприятия публикует Vogue.
Модель поделилась подробностями отношений со своим бывшим.
Натуральная и грустная в мыслях о 2020-м.
Актриса приняла участие в романтичной фотосессии с обнаженными ногами.
Белла Хадид показала короткое видео в нижнем белье от бренда Рианны.
Актриса приняла участие в показе нижнего белья от Рианны.
Российская модель дефилировала на Неделе моды в Милане.
Внешний вид российской модели высоко оценила Наталья Водянова.
Модный эксперт напомнила, как просто создать стильный образ.
Модель опубликовала снимок, сделанный на берегу океана.