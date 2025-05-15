«Название уж очень опухоль напоминает»: в Ленобласти открылся грибной сезон (собирать можно не все)

Но люди в комментариях пишут, что такие деликатесы они есть не будут.

Во время майских праздников петербуржцы не только жарили шашлыки и гуляли по набережным — многие открыли грибной сезон. И в соцсетях тут же появились фото неожиданных находок.

Одна из них — целая полянка саркосом шаровидных, обнаруженная в Тосненском районе Ленобласти. Эти грибы встретишь нечасто, и уж тем более не в таких количествах.

Саркосома — гриб эффектный, но редкий. Его трудно спутать: плотный шар, из которого вытекает тёмная желеобразная масса. В кулинарных справочниках он значится как условно-съедобный, но в Красных книгах Санкт-Петербурга и Ленобласти — как охраняемый вид.

Именно поэтому на снимках из леса вы не увидите саркосомы в корзинах: собирать их запрещено.

Несмотря на это, в комментариях к фото на Fontanka люди активно спорят — кто-то уверяет, что это вовсе не саркосома, а «сморчковая шапочка», другие обсуждают, зачем вообще срывать редкие грибы и цветы.

А один из пользователей остро подметил: «Саркосому нельзя — посодют. А саркосцифу можно!» — напомнив о других красных, но вполне разрешённых грибах, которые тоже сейчас встречаются в лесах. «Название уж очень опухоль напоминает», — парировал другой.

К слову, в Сети также сообщили, что на полянках в Ленобласти уже можно найти сморчки и строчки. Одни в восторге, другие считают, что слишком долго вымывать эти виды грибов.

Пока одни возмущаются, другие делятся личным опытом: «Ходил вчера — ни одного гриба. Земля мерзлая. Зато клещей полно», — жалуется пользователь.

Но большинство всё же радуется: грибы пошли, сезон открыт, сморчки, строчки, прошлогодняя клюква — всё в наличии. И да, саркосому трогать не надо. Не потому что она опасна — а потому что редкость. Пусть растёт дальше.