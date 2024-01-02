Эксклюзив
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес

Не спешите выбрасывать старые «капронки»: вот где они еще пригодятся

Не спешите выбрасывать старые «капронки»: вот где они еще пригодятся
Что можно сделать со старыми колготками из капрона

Так используют изделия мудрые хозяйки.

Со временем капроновые носки и колготки приходят в негодность. Но не спешите отправлять изделия в мусорку, ведь им еще можно дать вторую жизнь.

Например, изделия можно использовать для хранения свечей. Часто после новогодних праздников остается немало аксессуаров, которые потом еще долго не используются. Чтобы за время хранения они не поломались, используйте ненужный текстиль.

Просто оберните каждую свечу в капрон, а затем положите в коробку или ящик. Так они не потеряют форму и не сломаются, отмечает портал «Амбар».

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Дом Советы
2 января 2024 12:15
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще