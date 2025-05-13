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Лесные сироты под охраной государства: петербуржцев просят не забирать детенышей из леса домой

Опубликовано: 13 мая 2025 19:02
Дикие животные, лес, люди
Лесные сироты под охраной государства: петербуржцев просят не забирать детенышей из леса домой
globallookpress/ Aleksey Smyshlyaev

Какая ответственность грозит за причинение вреда диким животным и их незаконное изъятие из природы?

В апреле-мае у многих диких животных появляется потомство. В этой связи Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора обращает внимание граждан, посещающих лесной массив в мае-начале июня, что необходимо соблюдать определенные правила поведения, чтобы не навредить диким животным и их потомству. Особенно важно помнить о том, что нельзя забирать детенышей из леса, даже если кажется, что им нужна помощь.

Выгул собак в лесу

Собаку на прогулке в лесу следует держать на поводке. При встрече с диким животным собака наверняка начнет лаять, что встревожит зверя и его потомство. Данные ситуации могут спровоцировать агрессивное поведение зверя, который воспримет лай собаки как угрозу и может проявить агрессию по отношению к человеку. Поводок позволяет контролировать поведение собаки и предотвратить конфликты с дикими животными.

Детеныши без матери

Если в ходе лесной прогулки встречаются детеныши диких животных, то не нужно предпринимать попыток их спасать. Если самки нет поблизости, то это не говорит о том, что малышей бросили или случилась какая-то беда с матерью. Самка, услышав приближение людей, может отойти в сторону. Вмешательство человека может спугнуть ее и помешать вернуться к потомству.

Запрет на приближение и прикосновения: уважение к дикой природе

При такой встрече не стоит подходить близко, гладить животных, брать в руки. Также зверей запрещено забирать из леса. Дикие животные — не домашние питомцы, и их нельзя трогать без необходимости. Прикосновение человека может напугать детенышей и отпугнуть самку. Лучше всего — просто уйти и дать животным возможность спокойно жить в своей естественной среде обитания.

Человеческая еда смертельна

Нельзя пытаться накормить малышей. Многие норовят угостить детенышей человеческой едой, которая не усваивается в организме и такие действия могут привести к гибели животного. Пища, которая подходит для людей, может быть опасной для диких животных, так как их организм не приспособлен к ее перевариванию.

Кроме того, кормление диких животных может изменить их поведение и сделать их зависимыми от человека.

Запах человека: причина отказа матери от потомства

Самка возвращается к своему потомству, когда человек уходит. А, вот если малышей перед этим погладили, то это может отпугнуть самку, и она оставит детенышей.

Большинство диких животных очень чувствительны к посторонним запахам. Запах человека может стать причиной, по которой самка откажется от своего потомства, так как будет считать его небезопасным.

Когда действительно нужно бить тревогу: раненые детеныши или мертвая самка

Бить тревогу нужно только в том случае, если детеныши ранены или рядом обнаружена мертвая самка. В этом случае необходимо сообщить об этом в соответствующие службы, которые примут необходимые меры для спасения животных.

Не стоит самостоятельно пытаться оказать помощь раненым животным, так как это может быть опасным для человека и навредить животным.

Дикие животные под охраной государства

Дикие животные принадлежат государству и находятся под охраной. За причинение вреда животному, влекущего за собой его гибель, или за незаконное изъятие представителей фауны из естественной среды обитания предусмотрена юридическая ответственность — административная и уголовная. Помимо этого, виновные понесут финансовую ответственность в виде возмещения ущерба, нанесенного объектам животного мира.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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