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Наплевали на запреты и поплатились: в Петербурге этим летом тонули только в запрещенных местах

10 сентября 2024 17:30
Наплевали на запреты и поплатились: в Петербурге этим летом тонули только в запрещенных местах
Наплевали на запреты и поплатились: в Петербурге этим летом тонули только в запрещенных местах
Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Всех утопленников обнаружили в запрещенных для купания местах.

В Петербурге официально завершился купальный сезон, и, как сообщили в пресс-службе комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, на городских пляжах не утонул ни один человек. Но речь о местах, где купаться в принципе разрешено.

Полно и тех, где плавать нельзя. И вот там статистика намного печальнее. В неположенных местах за прошедший сезон утонули 26 человек, среди которых двое детей.

В ведомстве отметили, что количество утонувших детей снизилось в пять раз по сравнению с прошлым годом. Спасатели сыграли ключевую роль, предотвратив гибель 12 взрослых и восьмерых детей. Всего за сезон было оказано 138 случаев первой помощи посетителям муниципальных пляжей, пишет КП.

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Автор:
Ольга Хромова
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