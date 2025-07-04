Небесные цены: почему в Пулково стали платными курилки

Петербургская воздушная гавань первой в России сделала места для курения в аэропорту платными.

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге ввел плату за посещение курительных комнат — теперь за одно посещение нужно платить 500 рублей.

Раньше курилки были бесплатными, но теперь, если пассажир хочет покурить в специально оборудованном помещении, ему придется заплатить за вход.

При этом каждый новый заход в курительную комнату оплачивается отдельно — то есть если рейс задерживается или человек хочет несколько раз выйти покурить, придется платить каждый раз по 500 рублей.

Почему так?

В пресс-службе аэропорта объяснили, что они не обязаны предоставлять бесплатные места для курения. Курительные комнаты требуют постоянного обслуживания, уборки и контроля, а это дополнительные расходы.

Чтобы покрыть эти затраты, и было принято решение сделать курение платным. В Пулково даже выделили специального сотрудника, который следит за количеством посетителей и контролирует оплату услуги.

Курительные комнаты расположены в зоне вылета внутренних рейсов — одна на третьем этаже рядом с бизнес-залами, другая — для посетителей ресторана на втором этаже.

В остальных местах аэропорта курить запрещено, за нарушение предусмотрена административная ответственность.

Для чего это сделали?

Это нововведение в Пулково — часть более широкой тенденции по ограничению курения в общественных местах.

По данным Минздрава, в России за последние пять лет число курящих снизилось почти на 5%, и власти продолжают ужесточать правила.

Например, в Госдуме обсуждают повышение штрафов за курение вблизи школ и детских садов до 3000 рублей, чтобы усилить профилактику.

Пулково — первый аэропорт, который ввел платное место для курения

Платные курилки в аэропорту — не уникальное явление. Еще в 2019 году в Госдуме предлагали сделать курительные комнаты платными, правда, с меньшей ценой — около 50-100 рублей.

Сейчас же цена в Пулково значительно выше, что вызывает вопросы у пассажиров. Аэропорт стал первым в России, который решил ввести это нововведение.

Стоит отметить, что в России курение в аэропортах и других общественных местах строго регулируется, и курить можно только в специально оборудованных зонах.

Пулково соблюдает эти требования, оборудовав курилки с системами вентиляции и пожарной безопасности.

Жалоба

На нововведение уже пожаловались у УФАС, сообщает Фонтанка. Депутат петербургского парламента Денис Четырбок обратился в антимонопольную службу с просьбой проверить обоснованность цены за курилку, пишет Фонтанка.

Ранее в ведомство уже жаловались на воздушную гавань: покупателям не понравились цены на продукты, включая питьевую воду, в магазинах и ресторанах на территории Пулково.