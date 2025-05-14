Автобусы по-новому: как изменилась система перевозок в Петербурге и что это значит для пассажиров

В Петербурге уже почти две недели ряд городских автобусных маршрутов работают по совершенно новому контракту.

Несмотря на гигантские суммы, пассажиры этого практически не заметили. Эпопея с переводом городских перевозчиков на новые рельсы наполовину завершена, но что это означает для обычных петербуржцев?

Новый контракт на 120 маршрутов: кто перевозчик?

Как пишет «Фонтанка», ГУП (а скоро АО) «Пассажиравтотранс» в конце апреля заключил контракт с «Организатором перевозок» на осуществление перевозок по 120 маршрутам.

На значительной их части автобусы уже едут по этому контракту с 1 мая, часть подключится с 1 июня, другие — с 6 июля. Четырнадцать маршрутов с буквой «М» — с 2028-го.

Действовать контракт будет до середины 2035 года. Этот контракт — важный шаг в реформировании системы общественного транспорта в Петербурге.

Почему не было аукциона: «обеспечивающая транспортная сеть»

Договоры ПАТ и ГЭТ истекают в 2025 году. О том, что город заранее искал возможности в рамках новых контрактов сохранить за ними все маршруты. Выставлять на открытые торги наиболее востребованные направления с риском их передачи недобросовестным подрядчикам администрация не собиралась.

Кроме того, в случае аукциона возникал бы вопрос: почему коммерсантам в свое время поставили условие полностью обновляться и переходить на газ для участия, а «Пассажиравтотрансу» (у которого подавляющая часть подвижного состава была и остается дизельной) — нет. В итоге согласовали для ПАТ статус единственного поставщика.

Горэлектротранс: чего ждать?

У «Горэлектротранса» статуса «единственного» до сих пор нет. Но если городу и придется объявлять формально конкурентные процедуры на его маршруты (именно такой план сейчас основной), невозможно представить, что какой-то участник сможет его подвинуть.

327 миллиардов: что входит в эту сумму?

Контракт с «Пассажиравтотрансом» заключен на 10 лет, его общая стоимость — 327 млрд, примерно по 32 млрд — ежегодно. В отличие от брутто-контрактов коммерсантов, это — нетто-контракт: кроме оплаты транспортной работы подрядчик забирает себе выручку. Это — значительные инвестиции в городской транспорт, но они должны привести к улучшению качества обслуживания и удобству пассажиров.

Кондукторы остаются: кто заинтересован в сборе платы?

Одно из последствий нового контракта — ПАТ не будет массово переходить на бескондукторные маршруты, ведь он как предприятие лично заинтересован в том, чтобы пассажиры платили.

Кондукторы — важный элемент системы сбора платы, и их сохранение позволит ПАТ обеспечить стабильный доход.

Субсидии сокращаются: новая финансовая реальность

Второе последствие — город перестает выделять субсидии. Этим объясняется, почему в бюджете 2024-го на субсидию ПАТ заложили 16,7 млрд, а 2025-го — лишь 9 млрд (для ГЭТ — 21 млрд и 13 млрд соответственно), ведь в текущем году она нужна лишь на первую половину.

Зато радикально выросла строчка «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным городским пассажирским транспортом по регулируемым тарифам» — с 34 млрд до 61 млрд в 2025 году и до 90 с лишним миллиардов.

Топливо: сколько стоит «сердце» автобуса?

В расчетах начальной цены контракта учитывается стоимость различных видов топлива. Для компримированного газа, судя по расчету, выбрали среднюю стоимость — 27,32 рубля. Коммерческим перевозчикам, кстати, компенсировали подорожание сжиженного газа, которое явно обогнало темпы, заложенные в их брутто-контракты. Для АИ-92 — 57,09 рубля, для дизельного топлива — 71,09.

Эти расценки определяют значительную часть расходов перевозчика. Важно отметить, что цены на топливо могут меняться, и это может повлиять на рентабельность перевозок.

Средняя стоимость автобусов: инвестиции в современный транспорт

Учли также среднюю стоимость автобусов — от 14 млн до 28 млн в зависимости от класса и топлива. Это значительные инвестиции в обновление парка автобусов, которые влияют на общую стоимость контракта. Приобретение новых автобусов — это важный шаг к улучшению комфорта пассажиров и снижению воздействия на окружающую среду.

Зарплаты водителей и кондукторов: стоимость труда

Расчеты контракта включают в себя расходы на оплату труда водителей и кондукторов. Наконец, среди расчетов начальной цены контракта есть отсылка к Росстату по среднемесячной номинальной начисленной зарплате в петербургских крупных и средних предприятиях за 2024 год — 130 тысяч 497 рублей.

Примерно такой же — порядка 130 тысяч — значится «расчетная месячная оплата труда водителя», у кондуктора — около 64 тысяч. Эти цифры показывают, какие средства выделяются на оплату труда работников автобусных парков, и каким должен быть их доход.

Подвижной состав: что изменится для пассажиров?

«Пассажиравтотранс» продолжает ехать на тех же автобусах, на каких ехал и до мая. По крайней мере, на первом этапе реформы никаких радикальных изменений в автопарке не предусматривается. Это означает, что пассажирам пока не стоит ожидать резкого обновления автобусов и улучшения их внешнего вида.

Однако, в контракте, как и в случае с коммерческими перевозчиками, прописаны нарушения. От несоблюдения расписания до курения водителя. Это — важная мера контроля за качеством обслуживания и соблюдением правил перевозок. За нарушения предусмотрены штрафы и другие санкции, которые могут повлиять на финансовые показатели перевозчика.

Комфорт пассажиров: температура в салоне под контролем

Еще одно важное дополнение:

«При наружной температуре воздуха менее 10°С, температура воздуха в салоне должна составлять от 12°С до 18°С; при наружной температуре более 12°С, температура воздуха в салоне ТС должна составлять от 18°С до 25°С».

Это — конкретное требование к комфорту пассажиров, которое должно обеспечить удобную атмосферу в автобусах в любое время года. Новые правила должны сделать поездки более приятными, особенно в холодное время года.