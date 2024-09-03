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Только родился, а уже местная звезда: в Ленинградском зоопарке появился на свет малыш копибары (видео)

3 сентября 2024 15:30
Только родился, а уже местная звезда: в Ленинградском зоопарке появился на свет малыш копибары (видео)
Только родился, а уже местная звезда: в Ленинградском зоопарке появился на свет малыш копибары (видео)
Пресс-служба

Мальчик чувствует себя прекрасно.

Ленинградский зоопарк поделился радостной новостью — сын капибар Кайсы и Ермака уверенно растет и развивается. Маленький капибара появился на свет совсем недавно, но уже активно изучает мир вокруг себя. В социальных сетях зоопарка опубликованы фотографии малыша, который выглядит здоровым и жизнерадостным. Он постоянно находится рядом со своими родителями, которые заботливо оберегают его.

Малыш капибара уже проявляет любопытство и активно познает окружающую среду. Посетители зоопарка могут увидеть, как он играет, исследует свой вольер и общается с другими обитателями. Этот пушистый маленький зверек стал настоящей звездой Ленинградского зоопарка, привлекая к себе внимание как взрослых, так и детей. Только взгляните на него!

Рождение капибары стало важным событием для города, ведь эти животные нуждаются в особом уходе и заботе. Кайса и Ермак — одни из самых любимых обитателей зоопарка, и их потомство всегда вызывает большой интерес у посетителей. Работники зоосада отмечают, что мама и папа проявляют большую заботу о своем малыше, что является залогом его успешного развития.

Напомним, Ленинградский зоопарк — один из старейших в России, основанный в 1865 году. Его история богата событиями и достижениями. Он расположен в центре Санкт-Петербурга, на Петроградской стороне, и занимает площадь около 12 гектаров. Здесь обитают более 600 видов животных со всего мира.

Зоопарк пережил множество трудностей, включая тяжелые годы блокады Ленинграда, когда его сотрудники делали все возможное, чтобы сохранить животных. Сегодня Ленинградский зоопарк является важным культурным и образовательным центром, где проводят множество научных исследований и программ по охране редких видов.

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Автор:
Екатерина Адамова
Город Санкт-ПетербургЖивотныеИнтересные факты
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