Акулы тут не при чем: почему нельзя купаться в Красном море после захода солнца

Египет по популярности у туристов занимает почетное второе место, уступив первое лишь турецким курортам. В жаркую страну прилетают миллионы туристов и причина в большинстве случаев — невероятной красоты Красное море. Не все знают, что купаться после захода солнца в этой стране запрещено.

В отелях всегда висят специальные таблички, на которых указаны эти правила. Но почему человек не может насладиться плаванием, когда его душе угодно? Ведь по сути он заплатил за тур и может делать там все, что хочет. Это не совсем так.

Море

Как только солнце село, работники гостиниц и пляжей будут выгонять желающих поплескаться в море обратно в отель. Там есть бары и дискотеки, так что найти занятие можно довольно-таки легко. Причина такой заботы очень проста.

Дело в том, что под толщей воды скрываются вовсе не дружелюбные рыбки как в мультфильме «В поисках Немо». С наступлением темноты на охоту выходят уже совсем другие звери, желающие как минимум вас ужалить. Вы легко можете наступить на морского ежа, так как просто напросто его не увидите, прикоснуться к жалящей медузе или схватить ядовитую рубку, с виду весьма милую.

Источник фото: Legion-Media

Кроме того, акулы тоже не дремлют. Именно в Египте уже немало случаев нападения хищницы на человека, поэтому рисковать жизнью точно не стоит. В темноте заметить барахтающегося человека достаточно сложно, поэтому помощи точно не поступит. Да и лезть в такую воду никто не рискнет.

Бассейны

Хорошо, море отпадает, тогда можно искупаться с наступлением темноты в бассейне, скажете вы и будете совершенно неправы. Тут тоже есть свои подводные камни, о которых точно нужно знать всем без исключения.

Источник фото: Legion-Media

Дело в том, что днем бассейны пользуются огромной популярностью у приезжих. Там плещутся сотни людей и оставляют в воде микробы, бактерии, частички кожи. Вечером персонал отеля засыпает туда специальные химические реагенты, которые его за ночь очищают. К утру, ествественно, все испаряется.

Если вы ночью нырнете в такую чашу, то можете рассчитывать не только на легкую аллергическую реакцию, но и на серьезные химические ожоги. Тогда отдых точно будет испорчен. Страховку, кстати, вам не выплатят. Наслаждайтесь купанием до 18 часов, а после найдите себе занятие другого характера.

Источник фото: Legion-Media