Какие секреты хранит стул из памятника Остапу Бендеру в Петербурге

В июле 2000 года на Итальянской улице в Санкт-Петербурге, рядом со знаменитым домом Жако и рестораном «Золотой Остап», появился памятник Остапу Бендеру — бессмертному персонажу романов Ильфа и Петрова «12 стульев» и «Золотой теленок». Этот объект быстро стал одной из самых популярных достопримечательностей города, привлекая внимание как местных жителей, так и многочисленных туристов.

Стул Гамбса: ключ к тайне

Левой рукой Остап Бендер опирается на стул — ключевой элемент композиции. Это не просто произвольный предмет мебели, а стул из знаменитого гарнитура работы петербургского мастера Генриха Гамбса.

На медной табличке, обнаруженной Остапом и Кисой в одном из стульев на пароходе «Скрябин» в романе «12 стульев», была выгравирована надпись: «Этим полукреслом мастер Гамбс начинает новую партию мебели, 1865 г. Санкт-Петербург».

Фирма Гамбс: мебель для императоров и аферистов

Фирма Гамбса была одной из самых престижных мебельных мастерских в Санкт-Петербурге, работавшей с конца XVIII века. Генрих Гамбс и его сын Петр Гамбс были поставщиками двора Его Императорского Величества. Сегодня мебель их работы можно увидеть в Эрмитаже, Михайловском замке, Ливадийском дворце и других царских резиденциях.

Известно, что даже Александр Сергеевич Пушкин заказывал у Гамбса мебель в 1832 году — 15 предметов на общую сумму 1630 рублей. Сейчас один такой стул стоит несколько миллионов рублей. Некоторые экземплары можно увидеть в различных музеях Петербурга и Москвы.

Таким образом, стул, на котором изображен Остап Бендер, является не просто декоративной деталью, а символом связи между эпохами и социальными слоями.

Образ Бендера: сочетание двух романов

Как пишет канал «Записки питерского скульптора», автор скульптурной композиции, Альберт Чаркин, создал образ Бендера, объединивший его черты из двух романов. Внешне Остап больше похож на актера Сергея Юрского, сыгравшего его в фильме Михаила Швейцера «Золотой теленок», чем на Арчила Гомиашвили из фильма Гайдая. Под мышкой у Бендера — толстая папка, символизирующая компромат на гражданина Корейко из «Золотого теленка».

Легенды и ритуалы, связанные с памятником

За более чем двадцать лет памятник стал любимым местом для фотографий и встреч как для петербуржцев, так и для туристов. Считается, что если потереть Остапу нос, можно привлечь удачу в самых рискованных предприятиях. Поверье говорит, что для большей эффективности нужно не просто тереть нос, а попросить об этом Остапа, сидя на стуле из гарнитура Гамбса.

В туристический сезон у памятника выстраиваются очереди.

Памятник Остапу Бендеру на Итальянской улице — это не просто скульптура, а символ Петербурга, сочетающий в себе литературу, историю и народные поверья. Он является напоминанием о вечном стремлении к приключениям, удаче и непредсказуемости жизни. Посещение этого памятника — это не только возможность сделать интересное фото, но и прикоснуться к истории и легендам города.