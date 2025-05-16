Путешествия за копейки: сколько стоит единый полис ОСАГО для поездок между Россией и Беларусью

Кто активно пользуется «Белой картой» и почему это выгодно?

На территории Союзного государства заработала единая система обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, так называемая «Белая карта». Этот шаг значительно упростит поездки между Россией и Беларусью для автомобилистов.

Старт продаж: тысячи полисов за короткий срок

Как сообщает «Российская газета», продажи единого полиса ОСАГО стартовали с 23 апреля. Примерно за две недели оформлены тысячи таких полисов. «Белая карта» уже пользуется популярностью среди граждан обеих стран. Стоит около 3590 российских рублей.

Больше спроса из Беларуси: 7 тысяч автомобилистов

Заметно большим спросом они пользуются со стороны граждан Беларуси, — за это время услугой воспользовались уже более 7 тысяч белорусских автомобилистов. Это свидетельствует о том, что «Белая карта» решает актуальную проблему для многих белорусов, часто пересекающих российскую границу.

«Белая карта» — это, по сути, автогражданка, которая действует одновременно в Беларуси и России. Теперь нет необходимости оформлять дополнительные полисы для поездок в соседнюю страну.

Для кого подойдет союзное ОСАГО?

Она подойдет тем, кто часто ездит в рамках Союзного государства на личном транспорте и хочет иметь максимально простой страховой продукт без необходимости оформлять дополнительный полис. В первую очередь услуга заинтересует жителей приграничных регионов и грузоперевозчиков. Особенно это выгодно для тех, кто регулярно пересекает границу по работе или личным делам.

Категория водителей Выгоды от единого полиса Обычные альтернативы Примерная стоимость (2025) Особенности оформления Жители приграничных регионов Нет необходимости оформлять отдельные полисы для каждой страны при частых поездках Оформление «Зеленой»/«Синей» карты РФ: 3400–3590 руб.

РБ: 162 руб./год Только электронно, через аккредитованных страховщиков Грузоперевозчики, логистические компании Упрощение документооборота, экономия на страховых взносах при постоянных рейсах Многократные полисы, доп. страховка РФ: 3590–7560 руб. (грузовой транспорт) Для юрлиц и ИП - тарифы немного ниже Таксисты, коммерческий транспорт Оперативная проверка истории аварийности, нет нужды в доп. документах Разовые полисы, «Синяя карта» Индивидуально, зависит от типа ТС Действует на обеих территориях, ДТП - по законам страны происшествия Часто путешествующие граждане Экономия времени и средств, отсутствие риска забыть оформить полис перед поездкой Разовые полисы РФ: 3400–3590 руб.

РБ: 162 руб./год Срок - от 15 дней до 1 года Владельцы легковых авто для разовых поездок Можно оформить «Синюю карту» только на одну поездку, если поездки редкие «Синяя карта» РБ: 65,94 руб. (15 дней) Действует только в соседней стране

Срок действия договора

Договор союзного страхования можно заключить на срок от 15 дней до 1 года. Это позволяет выбрать оптимальный вариант страхования в зависимости от потребностей.