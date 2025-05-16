Путешествия за копейки: сколько стоит единый полис ОСАГО для поездок между Россией и Беларусью

На территории Союзного государства заработала единая система обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, так называемая «Белая карта». Этот шаг значительно упростит поездки между Россией и Беларусью для автомобилистов.
Старт продаж: тысячи полисов за короткий срок
Как сообщает «Российская газета», продажи единого полиса ОСАГО стартовали с 23 апреля. Примерно за две недели оформлены тысячи таких полисов. «Белая карта» уже пользуется популярностью среди граждан обеих стран. Стоит около 3590 российских рублей.
Больше спроса из Беларуси: 7 тысяч автомобилистов
Заметно большим спросом они пользуются со стороны граждан Беларуси, — за это время услугой воспользовались уже более 7 тысяч белорусских автомобилистов. Это свидетельствует о том, что «Белая карта» решает актуальную проблему для многих белорусов, часто пересекающих российскую границу.
«Белая карта» — это, по сути, автогражданка, которая действует одновременно в Беларуси и России. Теперь нет необходимости оформлять дополнительные полисы для поездок в соседнюю страну.
Для кого подойдет союзное ОСАГО?
Она подойдет тем, кто часто ездит в рамках Союзного государства на личном транспорте и хочет иметь максимально простой страховой продукт без необходимости оформлять дополнительный полис. В первую очередь услуга заинтересует жителей приграничных регионов и грузоперевозчиков. Особенно это выгодно для тех, кто регулярно пересекает границу по работе или личным делам.
|Категория водителей
|Выгоды от единого полиса
|Обычные альтернативы
|Примерная стоимость (2025)
|Особенности оформления
|Жители приграничных регионов
|Нет необходимости оформлять отдельные полисы для каждой страны при частых поездках
|Оформление «Зеленой»/«Синей» карты
|РФ: 3400–3590 руб.
РБ: 162 руб./год
|Только электронно, через аккредитованных страховщиков
|Грузоперевозчики, логистические компании
|Упрощение документооборота, экономия на страховых взносах при постоянных рейсах
|Многократные полисы, доп. страховка
|РФ: 3590–7560 руб. (грузовой транспорт)
|Для юрлиц и ИП - тарифы немного ниже
|Таксисты, коммерческий транспорт
|Оперативная проверка истории аварийности, нет нужды в доп. документах
|Разовые полисы, «Синяя карта»
|Индивидуально, зависит от типа ТС
|Действует на обеих территориях, ДТП - по законам страны происшествия
|Часто путешествующие граждане
|Экономия времени и средств, отсутствие риска забыть оформить полис перед поездкой
|Разовые полисы
|РФ: 3400–3590 руб.
РБ: 162 руб./год
|Срок - от 15 дней до 1 года
|Владельцы легковых авто для разовых поездок
|Можно оформить «Синюю карту» только на одну поездку, если поездки редкие
|«Синяя карта»
|РБ: 65,94 руб. (15 дней)
|Действует только в соседней стране
Срок действия договора
Договор союзного страхования можно заключить на срок от 15 дней до 1 года. Это позволяет выбрать оптимальный вариант страхования в зависимости от потребностей.