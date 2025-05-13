От «наливаек» к магазинам: в Ленобласти хотят сократить время продажи алкоголя

Борьба с пьянством на улицах Санкт-Петербурга и Ленобласти продолжается. Несмотря на ннодобрение предпринимателей, власти продолжают предлагать все новые меры. На этот раз речь идет о времени, когда алкогольную продукцию можно будет продавать.

Что предлагают?

С 1 сентября 2025 года в Ленинградской области планируют немного ужесточить правила продажи алкоголя. В магазинах спиртное можно будет купить не с 9 утра, как сейчас, а только с 11. Вечером продажи останутся до 10 часов.

Кроме того, запрет коснется и праздника «Алые паруса», когда алкоголь вообще продавать не будут по всему региону. Также не все так называемые «наливайки» смогут продавать спиртное в ночное время.

Зачем все это?

Власти считают, что такие меры помогут сделать жизнь в жилых районах спокойнее. Сейчас много жалоб на шум, пьяные компании и мусор возле «наливаек» и баров, которые расположены прямо у домов. Сокращение времени продажи спиртного должны помочь уменьшить эти проблемы.

К тому же, уже в прошлом году в Ленобласти ввели запрет на продажу алкоголя в барах жилых домов с 23:00 до 9:00, а в кафе — с 2:00 до 9:00. Это, по данным властей, снизило количество преступлений, совершенных в пьяном виде, примерно на 7%. При этом заведения не закрылись и бизнес сильно не пострадал, сообщает Российская газета.

А что предприниматели?

Многие владельцы магазинов и кафе не очень рады таким ограничениям. Они боятся, что новые правила сделают их бизнес менее прибыльным и приведут к росту нелегальной торговли алкоголем. Некоторые предлагают сначала хорошо все просчитать и понять, как это скажется на экономике региона.

Что дальше?

Сейчас власти Ленобласти обсуждают новые правила с бизнесом и общественностью. 13 мая запланирован круглый стол, где все смогут высказать свое мнение. Новые ограничения могут начать работать уже с осени.

Как это происходит в других местах?

Похожая ситуация уже есть в других северных регионах. Например, в Мурманске алкоголь в кафе продают только с 10 утра до 11 вечера. В Ненецком округе еще строже — в кафе алкоголь можно купить всего один час в день, а в магазинах жилых домов его вообще не продают.