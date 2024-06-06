Отдых на Мадейре 2024: пляжи и достопримечательности, цены на жилье, еду и аренду автомобилей

Мадейра — это жемчужина Атлантического океана, которая привлекает туристов своими уникальными пейзажами, мягким климатом и богатой культурой. В 2024 году этот португальский архипелаг обещает стать еще более популярным среди путешественников.
Содержание:
- Почему стоит выбрать Мадейру для отдыха в 2024 году?
- Топ-10 мест, которые стоит посетить на Мадейре в 2024 году
- Информация для туристов на Мадейре
- Температура воды на Мадейре
- Лучшие пляжи Мадейры
- Лучшие отели и апартаменты на Мадейре в 2024 году
- Цены на еду и напитки на Мадейре в 2024 году
- Цены на экскурсии на Мадейре в 2024 году и самые интересные маршруты
- Транспорт и аренда автомобилей на Мадейре в 2024 году
- Сувениры с Мадейры: что привезти домой
- Требования к визе
Почему стоит выбрать Мадейру для отдыха в 2024 году?
Уникальная природа
Мадейра славится своими потрясающими природными красотами. В 2024 году остров продолжит радовать туристов зелеными лесами, живописными горами и чистыми пляжами. Основные природные достопримечательности включают Лавровый лес (Laurisilva), который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, и знаменитые Левады — древние ирригационные каналы, по которым проложены многочисленные пешие маршруты.
Теплый климат круглый год
Мадейра известна своим мягким климатом, что делает ее идеальным местом для отдыха в любое время года. Средняя температура воздуха зимой составляет около +18°C, а летом — +25°C. В 2024 году это позволит туристам наслаждаться комфортным отдыхом, независимо от сезона.
Богатая культура и традиции
Мадейра — это не только природа, но и богатая культура. В 2024 году здесь пройдут многочисленные фестивали и культурные мероприятия, включая знаменитый Фестиваль цветов, который привлекает тысячи туристов со всего мира. Местные рынки, музеи и исторические достопримечательности позволят глубже погрузиться в португальскую культуру.
Ботанический сад на Мадейре
Топ-10 мест, которые стоит посетить на Мадейре в 2024 году
- Фуншал — столица Мадейры, известная своими ботаническими садами, колоритными рынками и исторической архитектурой.
- Левада-ду-Калдейрао-Верде — один из самых живописных пеших маршрутов на острове.
- Пику-Руйву — самая высокая точка Мадейры с захватывающими видами.
- Кабо-Жирао — один из самых высоких морских утесов в Европе.
- Сантана — деревня с традиционными мадейрскими домиками.
- Мадейрский винный институт — место, где можно узнать все о знаменитом мадейрском вине.
- Понта-де-Сан-Лоренсу — природный заповедник с уникальной флорой и фауной.
- Ботанический сад Мадейры — рай для любителей растений.
- Монте-Паласе — музей и тропический сад в Фуншале.
- Пляж Кальета — один из лучших песчаных пляжей острова.
Традиционные домики в Сантане, Мадейра
Информация для туристов на Мадейре
Как добраться
Мадейра имеет международный аэропорт Криштиану Роналду (FNC), который принимает рейсы из многих европейских городов. В 2024 году ожидается увеличение количества прямых рейсов, что сделает поездку еще более удобной.
Где остановиться
На Мадейре представлен широкий выбор жилья на любой вкус и бюджет. От роскошных отелей с видом на океан до уютных гостевых домов в горах. Популярные районы для проживания включают Фуншал, Мачико и Кальету.
Что попробовать
Мадейра известна своей кухней, в которой гармонично сочетаются морепродукты, свежие овощи и фрукты. Обязательно попробуйте эспетаду (мясо на шампурах), рыбу-рыбу (рыбу-саблю) и мадейрский виноградный напиток.
Эспетада
Температура воды на Мадейре
Для удобства планирования вашего отдыха на Мадейре в 2024 году, ниже приведена таблица со средней температурой воды по месяцам.
|Месяц
|Средняя температура воды (°C)
|Январь
|18
|Февраль
|18
|Март
|18
|Апрель
|18
|Май
|19
|Июнь
|21
|Июль
|22
|Август
|23
|Сентябрь
|24
|Октябрь
|23
|Ноябрь
|21
|Декабрь
|19
Эти данные помогут вам лучше понять, когда вода на Мадейре наиболее комфортна для купания. Как видно из таблицы, наиболее теплая вода в сентябре, что делает этот месяц идеальным для пляжного отдыха.
Пляж Кальета, Мадейра
Лучшие пляжи Мадейры
Мадейра известна своими живописными берегами и уникальными пляжами, которые предлагают незабываемый отдых на побережье. В 2024 году этот португальский архипелаг продолжит привлекать любителей пляжного отдыха своими разнообразными пляжами, от песчаных до галечных и вулканических. В этой статье мы расскажем о лучших пляжах Мадейры.
ТОП-10 лучших мест для отдыха
1. Пляж Кальета (Praia da Calheta)
Пляж Кальета — один из немногих песчаных пляжей на Мадейре. Песок здесь привезен из Марокко, и это делает пляж особенно популярным среди туристов. Здесь вы найдете отличные условия для купания и солнечных ванн, а также множество кафе и ресторанов поблизости.
2. Пляж Фуншала (Praia Formosa)
Фуншал, столица Мадейры, может похвастаться пляжем Формоза, который является крупнейшим общественным пляжем на острове. Этот галечный пляж имеет четыре отдельные зоны и оборудован всем необходимым для комфортного отдыха: душевые, шезлонги и кафе.
3. Пляж Порто-Мониш (Porto Moniz Natural Swimming Pools)
Порто-Мониш известен своими естественными бассейнами, образованными в лавовых скалах. Здесь можно плавать в кристально чистой воде, наслаждаясь удивительными видами на океан. Это одно из лучших мест на Мадейре для спокойного отдыха и купания.
4. Пляж Понта-ду-Сол (Ponta do Sol)
Понта-ду-Сол — один из самых солнечных регионов Мадейры, и его пляж не исключение. Галечный пляж окружен живописными скалами и предлагает прекрасные условия для купания и принятия солнечных ванн. Вдоль набережной расположены уютные кафе и рестораны.
5. Пляж Сейшал (Seixal Beach)
Сейшал — это черный песчаный пляж, который впечатляет своей дикой красотой. Он расположен на северном побережье острова и окружен зелеными горами. Вода здесь чистая и прозрачная, что делает его идеальным местом для плавания и снорклинга.
6. Пляж Праинья (Praia da Prainha)
Праинья — это небольшой, уединенный пляж с черным вулканическим песком. Он находится в окрестностях деревни Канисал и привлекает своей естественной красотой и спокойной атмосферой. Это отличное место для тех, кто ищет уединение и покой.
7. Пляж Машику (Praia de Machico)
Машику — один из самых популярных пляжей на Мадейре, благодаря своему золотистому песку, который был привезен из Марокко. Пляж находится в защищенной бухте, что делает его идеальным для семей с детьми. Здесь также есть множество кафе и ресторанов.
8. Пляж Жардим-ду-Мар (Jardim do Mar)
Жардим-ду-Мар — это рай для серферов. Этот пляж с крупной галькой и мощными волнами привлекает любителей активного отдыха и водных видов спорта. Вдоль пляжа проходят живописные тропы, ведущие к смотровым площадкам.
9. Пляж Гаражау (Praia do Garajau)
Гаражау — уникальное место для любителей подводного плавания. Этот пляж находится в морском заповеднике и известен своим богатым подводным миром. Здесь можно арендовать снаряжение для дайвинга и исследовать подводные красоты.
10. Пляж Рибейра-Брава (Praia da Ribeira Brava)
Рибейра-Брава — это галечный пляж, расположенный в одноименном городе. Пляж оборудован душевыми, шезлонгами и кафе. Вода здесь спокойная, что идеально подходит для семейного отдыха.
Пляж Сейшал, Мадейра
Лучшие отели и апартаменты на Мадейре в 2024 году
Мадейра, живописный португальский архипелаг, предлагает широкий выбор вариантов для проживания, от роскошных отелей до уютных апартаментов. Здесь можно найти жилье на любой вкус и бюджет.
Лучшие отели на Мадейре
1. Belmond Reid’s Palace
Расположение: Фуншал
Описание: Один из самых известных отелей на Мадейре, Belmond Reid’s Palace предлагает роскошные номера с видом на океан, утопающие в зелени сады и первоклассные рестораны. Отель имеет три бассейна, спа-центр и доступ к частному пляжу.
Цена за ночь: от 300 до 800 евро
2. The Cliff Bay
Расположение: Фуншал
Описание: The Cliff Bay — это пятизвездочный отель, расположенный на утесе с панорамным видом на Атлантический океан. Гостям предлагаются роскошные номера, спа-центр, несколько ресторанов и бассейнов, а также доступ к морю.
Цена за ночь: от 250 до 600 евро
3. Savoy Palace
Расположение: Фуншал
Описание: Современный пятизвездочный отель Savoy Palace отличается стильным дизайном и широким спектром услуг. Здесь есть спа-центр, несколько бассейнов, рестораны и бары, а также детский клуб.
Цена за ночь: от 200 до 500 евро
4. Hotel Quinta do Furão
Расположение: Сантана
Описание: Этот очаровательный отель расположен в живописном регионе Сантана. Гостям предлагаются уютные номера с видом на океан и горы, ресторан с местной кухней и открытый бассейн.
Цена за ночь: от 150 до 300 евро
5. Pestana Casino Park Hotel & Casino
Расположение: Фуншал
Описание: Отель, спроектированный известным архитектором Оскаром Нимейером, предлагает современные номера, большой бассейн, спа-центр и казино.
Цена за ночь: от 100 до 300 евро
Лучшие апартаменты на Мадейре
1. Atlantic Apartments
Расположение: Фуншал
Описание: Современные апартаменты с полностью оборудованной кухней, удобной гостиной и балконом с видом на океан. Удобное расположение рядом с основными достопримечательностями города.
Цена за ночь: от 80 до 200 евро
2. Villa Opuntia
Расположение: Канисал
Описание: Элегантные апартаменты в тихом районе с видом на море и горы. Комплекс включает в себя бассейн, сауну и фитнес-центр.
Цена за ночь: от 90 до 180 евро
3. Funchal Apartments - City View
Расположение: Фуншал
Описание: Комфортные апартаменты в центре города с панорамными окнами и современным интерьером. Идеально подходят для тех, кто хочет быть в центре событий.
Цена за ночь: от 70 до 150 евро
4. Casa do Vale
Расположение: Рибейра-Брава
Описание: Уютные апартаменты с видом на долину и океан. Гостям предоставляется доступ к саду и барбекю. Отличный выбор для спокойного отдыха.
Цена за ночь: от 60 до 130 евро
5. Madeira Sunset Cottage
Расположение: Понта-ду-Паргу
Описание: Романтические коттеджи с видом на закат. Каждый коттедж оборудован кухней и собственной террасой. Идеальное место для уединенного отдыха.
Цена за ночь: от 100 до 200 евро
Цены на жилье на Мадейре в 2024 году
Цены на жилье на Мадейре в 2024 году варьируются в зависимости от типа и уровня комфорта. Ниже приведены примерные ценовые категории:
- Бюджетные отели и апартаменты: от 50 до 100 евро за ночь
- Средний уровень: от 100 до 200 евро за ночь
- Роскошные отели и виллы: от 200 до 800 евро за ночь
Фуншал, Мадейра
Цены на еду и напитки на Мадейре в 2024 году
Мадейра славится своей вкусной кухней и доступными ценами на еду и напитки. В 2024 году здесь можно найти кафе и рестораны на любой вкус и бюджет.
Цены на еду в кафе и ресторанах
Завтрак
- Кофе с выпечкой: от 3 до 5 евро
- Традиционный португальский завтрак (хлеб, сыр, ветчина, кофе): от 5 до 8 евро
- Английский завтрак: от 7 до 12 евро
Обед
- Комплексный обед в кафе (суп, основное блюдо, напиток): от 10 до 15 евро
- Португальское блюдо (эспетада, бакальяу): от 8 до 15 евро
- Пицца: от 7 до 12 евро
- Бургер с картофелем фри: от 6 до 10 евро
Ужин
- Ужин в ресторане средней ценовой категории (закуска, основное блюдо, десерт): от 20 до 35 евро
- Ужин в элитном ресторане: от 40 до 80 евро
- Морепродукты (например, рыба-рыба или осьминог): от 15 до 30 евро
- Местные блюда (эспетада, бичу): от 10 до 20 евро
Цены на напитки
Безалкогольные напитки
- Бутылка воды (0,5 л): от 0,5 до 1,5 евро
- Кофе (эспрессо): от 1 до 2 евро
- Чай: от 1,5 до 3 евро
- Газированные напитки: от 1,5 до 3 евро
- Свежевыжатый сок: от 2,5 до 5 евро
Алкогольные напитки
- Пиво (0,5 л): от 2 до 4 евро
- Бокал вина: от 3 до 5 евро
- Коктейли: от 6 до 10 евро
- Мадейрское вино (бокал): от 4 до 8 евро
- Шот местного рома (понча): от 2 до 4 евро
Средние расходы на питание
Для тех, кто хочет знать ежедневные расходы на питание на Мадейре в 2024 году, приведем примерный расчет:
- Бюджетный вариант (завтрак, обед и ужин в недорогих кафе): от 20 до 30 евро в день
- Средний вариант (завтрак в кафе, обед и ужин в средних ресторанах): от 40 до 60 евро в день
- Элитный вариант (питание в высококлассных ресторанах): от 80 до 150 евро в день
Фуншал, Мадейра
Цены на экскурсии на Мадейре в 2024 году и самые интересные маршруты
Мадейра предлагает разнообразные экскурсии, которые позволяют ознакомиться с удивительными природными и культурными достопримечательностями острова.
Средние цены на экскурсии
Цены на экскурсии на Мадейре варьируются в зависимости от продолжительности, типа экскурсии и количества участников. Ниже приведены примерные цены:
- Пешие экскурсии: от 25 до 50 евро за человека
- Автобусные экскурсии: от 30 до 60 евро за человека
- Морские прогулки: от 40 до 80 евро за человека
- Частные экскурсии: от 100 до 250 евро за экскурсию
Самые интересные экскурсии на Мадейре
1. Пеший тур по левадам
Описание: Левады — это древние ирригационные каналы, вдоль которых проложены живописные пешие маршруты. Один из самых популярных маршрутов — Левада-ду-Калдейрао-Верде, проходящий через густые леса и водопады.
Продолжительность: 4-6 часов
Цена: от 25 до 45 евро за человека
2. Экскурсия на Пику-Руйву
Описание: Подъем на Пику-Руйву, самую высокую точку Мадейры, подарит незабываемые виды на остров. Экскурсия начинается в Ачада-ду-Тейшейра и занимает несколько часов.
Продолжительность: 4-5 часов
Цена: от 30 до 50 евро за человека
3. Обзорная экскурсия по Фуншалу
Описание: Экскурсия по столице Мадейры, Фуншалу, включает посещение ботанических садов, рынка Лаврадореш, собора Се и винного завода.
Продолжительность: 3-4 часа
Цена: от 35 до 50 евро за человека
4. Морская прогулка с наблюдением за китами и дельфинами
Описание: На Мадейре можно отправиться на морскую прогулку и увидеть китов и дельфинов в их естественной среде обитания. Это одно из самых захватывающих приключений на острове.
Продолжительность: 2-3 часа
Цена: от 40 до 70 евро за человека
5. Экскурсия в Порто-Мониш
Описание: Порто-Мониш известен своими естественными лавовыми бассейнами. Экскурсия также включает посещение скалы Кабо-Жирао и леса Лаурисилва.
Продолжительность: 5-7 часов
Цена: от 50 до 75 евро за человека
6. Джип-сафари по Мадейре
Описание: Джип-сафари предлагает возможность исследовать отдаленные уголки острова, недоступные для обычных автомобилей. Вы увидите горы, леса и традиционные деревни.
Продолжительность: 6-8 часов
Цена: от 55 до 90 евро за человека
7. Тур по винодельням
Описание: Мадейра славится своим вином. Экскурсия по винодельням включает посещение виноградников, дегустацию вина и знакомство с процессом его производства.
Продолжительность: 3-4 часа
Цена: от 40 до 60 евро за человека
8. Экскурсия на Понта-де-Сан-Лоренсу
Описание: Понта-де-Сан-Лоренсу — природный заповедник с уникальными пейзажами и богатой фауной. Пешеходный маршрут по полуострову предлагает потрясающие виды на океан.
Продолжительность: 4-5 часов
Цена: от 30 до 50 евро за человека
9. Экскурсия по традиционным деревням
Описание: Экскурсия включает посещение деревень Сантана с её традиционными домиками, Камара-де-Лобош и Рыбацкой деревни.
Продолжительность: 4-6 часов
Цена: от 40 до 60 евро за человека
10. Тур на катамаране
Описание: Прогулка на катамаране вдоль побережья Мадейры с возможностью купания и снорклинга в кристально чистой воде.
Продолжительность: 3-4 часа
Цена: от 45 до 80 евро за человека
Порто-Мониш, Мадейра
Транспорт и аренда автомобилей на Мадейре в 2024 году
Мадейра предлагает разнообразные возможности для перемещения по острову, включая общественный транспорт и аренду автомобилей.
Общественный транспорт
Автобусы
Основной вид общественного транспорта на Мадейре — это автобусы. Основные автобусные компании включают:
- Horários do Funchal (HF): обслуживает столицу Фуншал и его окрестности.
- SAM: обслуживает восточную часть острова, включая аэропорт и Машику.
- Rodoeste: обслуживает западную часть острова.
- EACL: обслуживает северное побережье.
Цены на билеты:
- Разовый билет: от 1,50 до 3 евро в зависимости от маршрута.
- Проездной на день: около 5 евро.
- Проездной на неделю: около 20 евро.
Такси
Такси на Мадейре доступны в крупных городах и туристических зонах. Стоимость поездки рассчитывается по счетчику.
Примерные цены:
- Посадка: около 4 евро.
- Цена за километр: от 1 до 1,5 евро.
- Поездка из аэропорта в центр Фуншала: около 30 евро.
Фуникулер
Фуникулер в Фуншале соединяет центр города с районом Монте. Это популярное туристическое развлечение, предлагающее захватывающие виды на город и океан.
Цены на билеты:
- В одну сторону: около 12 евро за взрослого, 6 евро за ребенка.
- Туда и обратно: около 18 евро за взрослого, 9 евро за ребенка.
Аренда автомобилей
Аренда автомобиля — отличный способ исследовать Мадейру в своем темпе. Ниже приведены основные моменты, которые следует учитывать при аренде автомобиля на острове.
Условия аренды
- Возраст водителя: Минимальный возраст для аренды автомобиля обычно составляет 21 год. Некоторые компании могут требовать минимального возраста 25 лет для аренды определенных категорий автомобилей.
- Водительские права: Требуется международное водительское удостоверение, если ваше удостоверение не на английском или португальском языке.
- Депозит: Большинство компаний требуют депозит на случай повреждений или несчастных случаев. Сумма депозита может варьироваться от 200 до 1000 евро в зависимости от категории автомобиля и компании.
Цены на аренду
Цены на аренду автомобилей на Мадейре в 2024 году зависят от сезона, типа автомобиля и продолжительности аренды.
Примерные цены:
- Эконом-класс (например, Fiat Panda, Renault Clio): от 25 до 40 евро в день.
- Компакт-класс (например, Volkswagen Golf, Ford Focus): от 35 до 60 евро в день.
- Средний класс (например, Audi A3, BMW 1 Series): от 50 до 80 евро в день.
- Кроссоверы и внедорожники (например, Nissan Qashqai, Jeep Renegade): от 70 до 120 евро в день.
- Минивэны (например, Volkswagen Touran, Ford Galaxy): от 80 до 150 евро в день.
Рекомендации
- Бронирование заранее: Рекомендуется бронировать автомобиль заранее, особенно в высокий туристический сезон (лето и праздники).
- Страховка: Проверьте условия страхования, включенные в аренду. Можно рассмотреть дополнительные страховки для уменьшения франшизы или покрытия ущерба.
- Парковка: Учтите, что в центре Фуншала и других туристических зонах может быть ограниченное количество парковочных мест. В некоторых местах парковка может быть платной.
Фуникулер в Фуншале, Мадейра
Сувениры с Мадейры: что привезти домой
Мадейра предлагает множество уникальных сувениров, которые станут прекрасными подарками для ваших близких или замечательными напоминаниями о вашем путешествии.
Лучшие сувениры с Мадейры
1. Мадейрское вино
Мадейра известна своим уникальным крепленым вином. Это один из самых популярных сувениров с острова. Мадейрское вино обладает богатым вкусом и длительным сроком хранения.
- Где купить: Винодельни, специализированные магазины, аэропорт
- Совет: Убедитесь, что вино упаковано должным образом, если вы планируете брать его с собой в ручную кладь (позаботьтесь о жидкостях в ручной клади).
2. Понча
Понча — традиционный мадейрский алкогольный напиток на основе рома, меда и лимонного сока. Он продается в бутылках и может стать отличным сувениром.
- Где купить: Местные магазины и рынки, специализированные лавки
- Совет: Покупайте пончу в герметично закрытых бутылках и следите за количеством алкоголя в багаже.
3. Ручная работа
На Мадейре можно найти множество изделий ручной работы, включая вышивку, кружева, корзины из лозы и керамику. Эти изделия представляют собой традиционные мадейрские ремесла и прекрасно подойдут в качестве сувениров.
- Где купить: Местные рынки, ремесленные лавки, сувенирные магазины
4. Продукты питания
Местные деликатесы, такие как сладости из маракуйи, джемы, мед и сушеные фрукты, могут стать вкусными и оригинальными подарками.
- Где купить: Продуктовые рынки, супермаркеты, специализированные магазины
5. Лавровый чай и специи
Лавровый чай, сделанный из листьев лавра, является традиционным напитком на Мадейре. Также популярны местные специи и травы.
- Где купить: Продуктовые магазины, рынки, лавки со специями
6. Керамика и португальская плитка (азулежу)
Красивые керамические изделия и традиционные португальские плитки с узорами могут стать уникальными сувенирами.
- Где купить: Сувенирные магазины, ремесленные лавки
Что нельзя провозить в самолете
Жидкости в ручной клади
Согласно правилам безопасности, в ручной клади запрещено провозить жидкости объемом более 100 мл. Это касается всех видов жидкостей, включая напитки, духи, косметику и гели.
- Совет: Убедитесь, что все жидкости объемом более 100 мл находятся в зарегистрированном багаже. Жидкости до 100 мл должны быть упакованы в прозрачный пластиковый пакет объемом не более 1 литра.
Растения и семена
Действуют строгие правила относительно ввоза растений и семян, чтобы предотвратить распространение болезней и вредителей.
- Совет: Перед покупкой растений или семян уточните правила ввоза в вашу страну.
Антиквариат и культурные ценности
Некоторые предметы, такие как антиквариат и культурные ценности, могут подлежать строгому контролю и требуют специального разрешения для вывоза.
- Совет: Убедитесь, что вы имеете все необходимые документы и разрешения для вывоза подобных предметов.
Расписная плитка
Требования к визе
Шенгенская виза
Для посещения Мадейры россиянам требуется шенгенская виза, так как Португалия является членом шенгенской зоны. Процесс ее получения стандартен и включает несколько шагов.
Необходимые документы:
- Заполненная анкета: Анкету можно скачать с сайта визового центра или посольства.
- Загранпаспорт: Срок действия паспорта должен быть не менее трех месяцев после предполагаемой даты выезда из Шенгенской зоны.
- Фотографии: Две цветные фотографии размером 3,5 x 4,5 см.
- Медицинская страховка: Страховка должна покрывать весь период пребывания в Шенгенской зоне и минимальную сумму покрытия в 30 000 евро.
- Бронирование авиабилетов: Подтверждение бронирования билетов туда и обратно.
- Бронирование отеля: Подтверждение бронирования жилья на весь период пребывания.
- Финансовые документы: Подтверждение финансовой состоятельности (выписка из банка, справка с работы о доходах).
- Заявление о согласии на обработку персональных данных: Стандартная форма, которая подписывается заявителем.
Процесс подачи заявки:
- Запись на подачу: Запишитесь на подачу документов в визовый центр/консульство Португалии или другой любой страны зоны Шенгена.
- Подача документов: Подайте документы в назначенное время и оплатите консульский сбор (около 35 евро).
- Биометрия: Пройдите процедуру снятия отпечатков пальцев и фотографирования (если требуется).
Типы виз:
- Краткосрочная виза (категория С): Позволяет находиться в Шенгенской зоне до 90 дней в течение 180-дневного периода.
Мадейра — это идеальное место для тех, кто ищет уникальные природные пейзажи, богатую культуру и комфортный отдых. Этот португальский остров предлагает все, что нужно для незабываемого путешествия.
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru