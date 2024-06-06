Отдых на Мадейре 2024: пляжи и достопримечательности, цены на жилье, еду и аренду автомобилей

Этот остров стал знаменитым благодаря Криштиану Роналду, который там вырос.

Мадейра — это жемчужина Атлантического океана, которая привлекает туристов своими уникальными пейзажами, мягким климатом и богатой культурой. В 2024 году этот португальский архипелаг обещает стать еще более популярным среди путешественников.

Содержание:

Уникальная природа

Мадейра славится своими потрясающими природными красотами. В 2024 году остров продолжит радовать туристов зелеными лесами, живописными горами и чистыми пляжами. Основные природные достопримечательности включают Лавровый лес (Laurisilva), который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, и знаменитые Левады — древние ирригационные каналы, по которым проложены многочисленные пешие маршруты.

Теплый климат круглый год

Мадейра известна своим мягким климатом, что делает ее идеальным местом для отдыха в любое время года. Средняя температура воздуха зимой составляет около +18°C, а летом — +25°C. В 2024 году это позволит туристам наслаждаться комфортным отдыхом, независимо от сезона.

Богатая культура и традиции

Мадейра — это не только природа, но и богатая культура. В 2024 году здесь пройдут многочисленные фестивали и культурные мероприятия, включая знаменитый Фестиваль цветов, который привлекает тысячи туристов со всего мира. Местные рынки, музеи и исторические достопримечательности позволят глубже погрузиться в португальскую культуру.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Ботанический сад на Мадейре

Фуншал — столица Мадейры, известная своими ботаническими садами, колоритными рынками и исторической архитектурой. Левада-ду-Калдейрао-Верде — один из самых живописных пеших маршрутов на острове. Пику-Руйву — самая высокая точка Мадейры с захватывающими видами. Кабо-Жирао — один из самых высоких морских утесов в Европе. Сантана — деревня с традиционными мадейрскими домиками. Мадейрский винный институт — место, где можно узнать все о знаменитом мадейрском вине. Понта-де-Сан-Лоренсу — природный заповедник с уникальной флорой и фауной. Ботанический сад Мадейры — рай для любителей растений. Монте-Паласе — музей и тропический сад в Фуншале. Пляж Кальета — один из лучших песчаных пляжей острова.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Традиционные домики в Сантане, Мадейра

Как добраться

Мадейра имеет международный аэропорт Криштиану Роналду (FNC), который принимает рейсы из многих европейских городов. В 2024 году ожидается увеличение количества прямых рейсов, что сделает поездку еще более удобной.

Где остановиться

На Мадейре представлен широкий выбор жилья на любой вкус и бюджет. От роскошных отелей с видом на океан до уютных гостевых домов в горах. Популярные районы для проживания включают Фуншал, Мачико и Кальету.

Что попробовать

Мадейра известна своей кухней, в которой гармонично сочетаются морепродукты, свежие овощи и фрукты. Обязательно попробуйте эспетаду (мясо на шампурах), рыбу-рыбу (рыбу-саблю) и мадейрский виноградный напиток.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Эспетада

Для удобства планирования вашего отдыха на Мадейре в 2024 году, ниже приведена таблица со средней температурой воды по месяцам.

Месяц Средняя температура воды (°C) Январь 18 Февраль 18 Март 18 Апрель 18 Май 19 Июнь 21 Июль 22 Август 23 Сентябрь 24 Октябрь 23 Ноябрь 21 Декабрь 19

Эти данные помогут вам лучше понять, когда вода на Мадейре наиболее комфортна для купания. Как видно из таблицы, наиболее теплая вода в сентябре, что делает этот месяц идеальным для пляжного отдыха.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Пляж Кальета, Мадейра

Мадейра известна своими живописными берегами и уникальными пляжами, которые предлагают незабываемый отдых на побережье. В 2024 году этот португальский архипелаг продолжит привлекать любителей пляжного отдыха своими разнообразными пляжами, от песчаных до галечных и вулканических. В этой статье мы расскажем о лучших пляжах Мадейры.

ТОП-10 лучших мест для отдыха

1. Пляж Кальета (Praia da Calheta)

Пляж Кальета — один из немногих песчаных пляжей на Мадейре. Песок здесь привезен из Марокко, и это делает пляж особенно популярным среди туристов. Здесь вы найдете отличные условия для купания и солнечных ванн, а также множество кафе и ресторанов поблизости.

2. Пляж Фуншала (Praia Formosa)

Фуншал, столица Мадейры, может похвастаться пляжем Формоза, который является крупнейшим общественным пляжем на острове. Этот галечный пляж имеет четыре отдельные зоны и оборудован всем необходимым для комфортного отдыха: душевые, шезлонги и кафе.

3. Пляж Порто-Мониш (Porto Moniz Natural Swimming Pools)

Порто-Мониш известен своими естественными бассейнами, образованными в лавовых скалах. Здесь можно плавать в кристально чистой воде, наслаждаясь удивительными видами на океан. Это одно из лучших мест на Мадейре для спокойного отдыха и купания.

4. Пляж Понта-ду-Сол (Ponta do Sol)

Понта-ду-Сол — один из самых солнечных регионов Мадейры, и его пляж не исключение. Галечный пляж окружен живописными скалами и предлагает прекрасные условия для купания и принятия солнечных ванн. Вдоль набережной расположены уютные кафе и рестораны.

5. Пляж Сейшал (Seixal Beach)

Сейшал — это черный песчаный пляж, который впечатляет своей дикой красотой. Он расположен на северном побережье острова и окружен зелеными горами. Вода здесь чистая и прозрачная, что делает его идеальным местом для плавания и снорклинга.

6. Пляж Праинья (Praia da Prainha)

Праинья — это небольшой, уединенный пляж с черным вулканическим песком. Он находится в окрестностях деревни Канисал и привлекает своей естественной красотой и спокойной атмосферой. Это отличное место для тех, кто ищет уединение и покой.

7. Пляж Машику (Praia de Machico)

Машику — один из самых популярных пляжей на Мадейре, благодаря своему золотистому песку, который был привезен из Марокко. Пляж находится в защищенной бухте, что делает его идеальным для семей с детьми. Здесь также есть множество кафе и ресторанов.

8. Пляж Жардим-ду-Мар (Jardim do Mar)

Жардим-ду-Мар — это рай для серферов. Этот пляж с крупной галькой и мощными волнами привлекает любителей активного отдыха и водных видов спорта. Вдоль пляжа проходят живописные тропы, ведущие к смотровым площадкам.

9. Пляж Гаражау (Praia do Garajau)

Гаражау — уникальное место для любителей подводного плавания. Этот пляж находится в морском заповеднике и известен своим богатым подводным миром. Здесь можно арендовать снаряжение для дайвинга и исследовать подводные красоты.

10. Пляж Рибейра-Брава (Praia da Ribeira Brava)

Рибейра-Брава — это галечный пляж, расположенный в одноименном городе. Пляж оборудован душевыми, шезлонгами и кафе. Вода здесь спокойная, что идеально подходит для семейного отдыха.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Пляж Сейшал, Мадейра

Мадейра, живописный португальский архипелаг, предлагает широкий выбор вариантов для проживания, от роскошных отелей до уютных апартаментов. Здесь можно найти жилье на любой вкус и бюджет.

Лучшие отели на Мадейре

1. Belmond Reid’s Palace

Расположение: Фуншал

Описание: Один из самых известных отелей на Мадейре, Belmond Reid’s Palace предлагает роскошные номера с видом на океан, утопающие в зелени сады и первоклассные рестораны. Отель имеет три бассейна, спа-центр и доступ к частному пляжу.

Цена за ночь: от 300 до 800 евро

2. The Cliff Bay

Расположение: Фуншал

Описание: The Cliff Bay — это пятизвездочный отель, расположенный на утесе с панорамным видом на Атлантический океан. Гостям предлагаются роскошные номера, спа-центр, несколько ресторанов и бассейнов, а также доступ к морю.

Цена за ночь: от 250 до 600 евро

3. Savoy Palace

Расположение: Фуншал

Описание: Современный пятизвездочный отель Savoy Palace отличается стильным дизайном и широким спектром услуг. Здесь есть спа-центр, несколько бассейнов, рестораны и бары, а также детский клуб.

Цена за ночь: от 200 до 500 евро

4. Hotel Quinta do Furão

Расположение: Сантана

Описание: Этот очаровательный отель расположен в живописном регионе Сантана. Гостям предлагаются уютные номера с видом на океан и горы, ресторан с местной кухней и открытый бассейн.

Цена за ночь: от 150 до 300 евро

5. Pestana Casino Park Hotel & Casino

Расположение: Фуншал

Описание: Отель, спроектированный известным архитектором Оскаром Нимейером, предлагает современные номера, большой бассейн, спа-центр и казино.

Цена за ночь: от 100 до 300 евро

Лучшие апартаменты на Мадейре

1. Atlantic Apartments

Расположение: Фуншал

Описание: Современные апартаменты с полностью оборудованной кухней, удобной гостиной и балконом с видом на океан. Удобное расположение рядом с основными достопримечательностями города.

Цена за ночь: от 80 до 200 евро

2. Villa Opuntia

Расположение: Канисал

Описание: Элегантные апартаменты в тихом районе с видом на море и горы. Комплекс включает в себя бассейн, сауну и фитнес-центр.

Цена за ночь: от 90 до 180 евро

3. Funchal Apartments - City View

Расположение: Фуншал

Описание: Комфортные апартаменты в центре города с панорамными окнами и современным интерьером. Идеально подходят для тех, кто хочет быть в центре событий.

Цена за ночь: от 70 до 150 евро

4. Casa do Vale

Расположение: Рибейра-Брава

Описание: Уютные апартаменты с видом на долину и океан. Гостям предоставляется доступ к саду и барбекю. Отличный выбор для спокойного отдыха.

Цена за ночь: от 60 до 130 евро

5. Madeira Sunset Cottage

Расположение: Понта-ду-Паргу

Описание: Романтические коттеджи с видом на закат. Каждый коттедж оборудован кухней и собственной террасой. Идеальное место для уединенного отдыха.

Цена за ночь: от 100 до 200 евро

Цены на жилье на Мадейре в 2024 году

Цены на жилье на Мадейре в 2024 году варьируются в зависимости от типа и уровня комфорта. Ниже приведены примерные ценовые категории:

Бюджетные отели и апартаменты: от 50 до 100 евро за ночь

от 50 до 100 евро за ночь Средний уровень: от 100 до 200 евро за ночь

от 100 до 200 евро за ночь Роскошные отели и виллы: от 200 до 800 евро за ночь

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Фуншал, Мадейра

Мадейра славится своей вкусной кухней и доступными ценами на еду и напитки. В 2024 году здесь можно найти кафе и рестораны на любой вкус и бюджет.

Цены на еду в кафе и ресторанах

Завтрак

Кофе с выпечкой: от 3 до 5 евро

от 3 до 5 евро Традиционный португальский завтрак (хлеб, сыр, ветчина, кофе): от 5 до 8 евро

от 5 до 8 евро Английский завтрак: от 7 до 12 евро

Обед

Комплексный обед в кафе (суп, основное блюдо, напиток): от 10 до 15 евро

от 10 до 15 евро Португальское блюдо (эспетада, бакальяу): от 8 до 15 евро

от 8 до 15 евро Пицца: от 7 до 12 евро

от 7 до 12 евро Бургер с картофелем фри: от 6 до 10 евро

Ужин

Ужин в ресторане средней ценовой категории (закуска, основное блюдо, десерт): от 20 до 35 евро

от 20 до 35 евро Ужин в элитном ресторане: от 40 до 80 евро

от 40 до 80 евро Морепродукты (например, рыба-рыба или осьминог): от 15 до 30 евро

от 15 до 30 евро Местные блюда (эспетада, бичу): от 10 до 20 евро

Цены на напитки

Безалкогольные напитки

Бутылка воды (0,5 л): от 0,5 до 1,5 евро

от 0,5 до 1,5 евро Кофе (эспрессо): от 1 до 2 евро

от 1 до 2 евро Чай: от 1,5 до 3 евро

от 1,5 до 3 евро Газированные напитки: от 1,5 до 3 евро

от 1,5 до 3 евро Свежевыжатый сок: от 2,5 до 5 евро

Алкогольные напитки

Пиво (0,5 л): от 2 до 4 евро

от 2 до 4 евро Бокал вина: от 3 до 5 евро

от 3 до 5 евро Коктейли: от 6 до 10 евро

от 6 до 10 евро Мадейрское вино (бокал): от 4 до 8 евро

от 4 до 8 евро Шот местного рома (понча): от 2 до 4 евро

Средние расходы на питание

Для тех, кто хочет знать ежедневные расходы на питание на Мадейре в 2024 году, приведем примерный расчет:

Бюджетный вариант (завтрак, обед и ужин в недорогих кафе): от 20 до 30 евро в день

от 20 до 30 евро в день Средний вариант (завтрак в кафе, обед и ужин в средних ресторанах): от 40 до 60 евро в день

от 40 до 60 евро в день Элитный вариант (питание в высококлассных ресторанах): от 80 до 150 евро в день

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Фуншал, Мадейра

Мадейра предлагает разнообразные экскурсии, которые позволяют ознакомиться с удивительными природными и культурными достопримечательностями острова.

Средние цены на экскурсии

Цены на экскурсии на Мадейре варьируются в зависимости от продолжительности, типа экскурсии и количества участников. Ниже приведены примерные цены:

Пешие экскурсии: от 25 до 50 евро за человека

от 25 до 50 евро за человека Автобусные экскурсии: от 30 до 60 евро за человека

от 30 до 60 евро за человека Морские прогулки: от 40 до 80 евро за человека

от 40 до 80 евро за человека Частные экскурсии: от 100 до 250 евро за экскурсию

Самые интересные экскурсии на Мадейре

1. Пеший тур по левадам

Описание: Левады — это древние ирригационные каналы, вдоль которых проложены живописные пешие маршруты. Один из самых популярных маршрутов — Левада-ду-Калдейрао-Верде, проходящий через густые леса и водопады.

Продолжительность: 4-6 часов

Цена: от 25 до 45 евро за человека

2. Экскурсия на Пику-Руйву

Описание: Подъем на Пику-Руйву, самую высокую точку Мадейры, подарит незабываемые виды на остров. Экскурсия начинается в Ачада-ду-Тейшейра и занимает несколько часов.

Продолжительность: 4-5 часов

Цена: от 30 до 50 евро за человека

3. Обзорная экскурсия по Фуншалу

Описание: Экскурсия по столице Мадейры, Фуншалу, включает посещение ботанических садов, рынка Лаврадореш, собора Се и винного завода.

Продолжительность: 3-4 часа

Цена: от 35 до 50 евро за человека

4. Морская прогулка с наблюдением за китами и дельфинами

Описание: На Мадейре можно отправиться на морскую прогулку и увидеть китов и дельфинов в их естественной среде обитания. Это одно из самых захватывающих приключений на острове.

Продолжительность: 2-3 часа

Цена: от 40 до 70 евро за человека

5. Экскурсия в Порто-Мониш

Описание: Порто-Мониш известен своими естественными лавовыми бассейнами. Экскурсия также включает посещение скалы Кабо-Жирао и леса Лаурисилва.

Продолжительность: 5-7 часов

Цена: от 50 до 75 евро за человека

6. Джип-сафари по Мадейре

Описание: Джип-сафари предлагает возможность исследовать отдаленные уголки острова, недоступные для обычных автомобилей. Вы увидите горы, леса и традиционные деревни.

Продолжительность: 6-8 часов

Цена: от 55 до 90 евро за человека

7. Тур по винодельням

Описание: Мадейра славится своим вином. Экскурсия по винодельням включает посещение виноградников, дегустацию вина и знакомство с процессом его производства.

Продолжительность: 3-4 часа

Цена: от 40 до 60 евро за человека

8. Экскурсия на Понта-де-Сан-Лоренсу

Описание: Понта-де-Сан-Лоренсу — природный заповедник с уникальными пейзажами и богатой фауной. Пешеходный маршрут по полуострову предлагает потрясающие виды на океан.

Продолжительность: 4-5 часов

Цена: от 30 до 50 евро за человека

9. Экскурсия по традиционным деревням

Описание: Экскурсия включает посещение деревень Сантана с её традиционными домиками, Камара-де-Лобош и Рыбацкой деревни.

Продолжительность: 4-6 часов

Цена: от 40 до 60 евро за человека

10. Тур на катамаране

Описание: Прогулка на катамаране вдоль побережья Мадейры с возможностью купания и снорклинга в кристально чистой воде.

Продолжительность: 3-4 часа

Цена: от 45 до 80 евро за человека

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Порто-Мониш, Мадейра

Мадейра предлагает разнообразные возможности для перемещения по острову, включая общественный транспорт и аренду автомобилей.

Общественный транспорт

Автобусы

Основной вид общественного транспорта на Мадейре — это автобусы. Основные автобусные компании включают:

Horários do Funchal (HF): обслуживает столицу Фуншал и его окрестности.

обслуживает столицу Фуншал и его окрестности. SAM: обслуживает восточную часть острова, включая аэропорт и Машику.

обслуживает восточную часть острова, включая аэропорт и Машику. Rodoeste: обслуживает западную часть острова.

обслуживает западную часть острова. EACL: обслуживает северное побережье.

Цены на билеты:

Разовый билет: от 1,50 до 3 евро в зависимости от маршрута.

от 1,50 до 3 евро в зависимости от маршрута. Проездной на день: около 5 евро.

около 5 евро. Проездной на неделю: около 20 евро.

Такси

Такси на Мадейре доступны в крупных городах и туристических зонах. Стоимость поездки рассчитывается по счетчику.

Примерные цены:

Посадка: около 4 евро.

около 4 евро. Цена за километр: от 1 до 1,5 евро.

от 1 до 1,5 евро. Поездка из аэропорта в центр Фуншала: около 30 евро.

Фуникулер

Фуникулер в Фуншале соединяет центр города с районом Монте. Это популярное туристическое развлечение, предлагающее захватывающие виды на город и океан.

Цены на билеты:

В одну сторону: около 12 евро за взрослого, 6 евро за ребенка.

около 12 евро за взрослого, 6 евро за ребенка. Туда и обратно: около 18 евро за взрослого, 9 евро за ребенка.

Аренда автомобилей

Аренда автомобиля — отличный способ исследовать Мадейру в своем темпе. Ниже приведены основные моменты, которые следует учитывать при аренде автомобиля на острове.

Условия аренды

Возраст водителя: Минимальный возраст для аренды автомобиля обычно составляет 21 год. Некоторые компании могут требовать минимального возраста 25 лет для аренды определенных категорий автомобилей.

Минимальный возраст для аренды автомобиля обычно составляет 21 год. Некоторые компании могут требовать минимального возраста 25 лет для аренды определенных категорий автомобилей. Водительские права: Требуется международное водительское удостоверение, если ваше удостоверение не на английском или португальском языке.

Требуется международное водительское удостоверение, если ваше удостоверение не на английском или португальском языке. Депозит: Большинство компаний требуют депозит на случай повреждений или несчастных случаев. Сумма депозита может варьироваться от 200 до 1000 евро в зависимости от категории автомобиля и компании.

Цены на аренду

Цены на аренду автомобилей на Мадейре в 2024 году зависят от сезона, типа автомобиля и продолжительности аренды.

Примерные цены:

Эконом-класс (например, Fiat Panda, Renault Clio): от 25 до 40 евро в день.

от 25 до 40 евро в день. Компакт-класс (например, Volkswagen Golf, Ford Focus): от 35 до 60 евро в день.

от 35 до 60 евро в день. Средний класс (например, Audi A3, BMW 1 Series): от 50 до 80 евро в день.

от 50 до 80 евро в день. Кроссоверы и внедорожники (например, Nissan Qashqai, Jeep Renegade): от 70 до 120 евро в день.

от 70 до 120 евро в день. Минивэны (например, Volkswagen Touran, Ford Galaxy): от 80 до 150 евро в день.

Рекомендации

Бронирование заранее: Рекомендуется бронировать автомобиль заранее, особенно в высокий туристический сезон (лето и праздники).

Рекомендуется бронировать автомобиль заранее, особенно в высокий туристический сезон (лето и праздники). Страховка: Проверьте условия страхования, включенные в аренду. Можно рассмотреть дополнительные страховки для уменьшения франшизы или покрытия ущерба.

Проверьте условия страхования, включенные в аренду. Можно рассмотреть дополнительные страховки для уменьшения франшизы или покрытия ущерба. Парковка: Учтите, что в центре Фуншала и других туристических зонах может быть ограниченное количество парковочных мест. В некоторых местах парковка может быть платной.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Фуникулер в Фуншале, Мадейра

Мадейра предлагает множество уникальных сувениров, которые станут прекрасными подарками для ваших близких или замечательными напоминаниями о вашем путешествии.

Лучшие сувениры с Мадейры

1. Мадейрское вино

Мадейра известна своим уникальным крепленым вином. Это один из самых популярных сувениров с острова. Мадейрское вино обладает богатым вкусом и длительным сроком хранения.

Где купить: Винодельни, специализированные магазины, аэропорт

Винодельни, специализированные магазины, аэропорт Совет: Убедитесь, что вино упаковано должным образом, если вы планируете брать его с собой в ручную кладь (позаботьтесь о жидкостях в ручной клади).

2. Понча

Понча — традиционный мадейрский алкогольный напиток на основе рома, меда и лимонного сока. Он продается в бутылках и может стать отличным сувениром.

Где купить: Местные магазины и рынки, специализированные лавки

Местные магазины и рынки, специализированные лавки Совет: Покупайте пончу в герметично закрытых бутылках и следите за количеством алкоголя в багаже.

3. Ручная работа

На Мадейре можно найти множество изделий ручной работы, включая вышивку, кружева, корзины из лозы и керамику. Эти изделия представляют собой традиционные мадейрские ремесла и прекрасно подойдут в качестве сувениров.

Где купить: Местные рынки, ремесленные лавки, сувенирные магазины

4. Продукты питания

Местные деликатесы, такие как сладости из маракуйи, джемы, мед и сушеные фрукты, могут стать вкусными и оригинальными подарками.

Где купить: Продуктовые рынки, супермаркеты, специализированные магазины

5. Лавровый чай и специи

Лавровый чай, сделанный из листьев лавра, является традиционным напитком на Мадейре. Также популярны местные специи и травы.

Где купить: Продуктовые магазины, рынки, лавки со специями

6. Керамика и португальская плитка (азулежу)

Красивые керамические изделия и традиционные португальские плитки с узорами могут стать уникальными сувенирами.

Где купить: Сувенирные магазины, ремесленные лавки

Что нельзя провозить в самолете

Жидкости в ручной клади

Согласно правилам безопасности, в ручной клади запрещено провозить жидкости объемом более 100 мл. Это касается всех видов жидкостей, включая напитки, духи, косметику и гели.

Совет: Убедитесь, что все жидкости объемом более 100 мл находятся в зарегистрированном багаже. Жидкости до 100 мл должны быть упакованы в прозрачный пластиковый пакет объемом не более 1 литра.

Растения и семена

Действуют строгие правила относительно ввоза растений и семян, чтобы предотвратить распространение болезней и вредителей.

Совет: Перед покупкой растений или семян уточните правила ввоза в вашу страну.

Антиквариат и культурные ценности

Некоторые предметы, такие как антиквариат и культурные ценности, могут подлежать строгому контролю и требуют специального разрешения для вывоза.

Совет: Убедитесь, что вы имеете все необходимые документы и разрешения для вывоза подобных предметов.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Расписная плитка

Шенгенская виза

Для посещения Мадейры россиянам требуется шенгенская виза, так как Португалия является членом шенгенской зоны. Процесс ее получения стандартен и включает несколько шагов.

Необходимые документы:

Заполненная анкета: Анкету можно скачать с сайта визового центра или посольства. Загранпаспорт: Срок действия паспорта должен быть не менее трех месяцев после предполагаемой даты выезда из Шенгенской зоны. Фотографии: Две цветные фотографии размером 3,5 x 4,5 см. Медицинская страховка: Страховка должна покрывать весь период пребывания в Шенгенской зоне и минимальную сумму покрытия в 30 000 евро. Бронирование авиабилетов: Подтверждение бронирования билетов туда и обратно. Бронирование отеля: Подтверждение бронирования жилья на весь период пребывания. Финансовые документы: Подтверждение финансовой состоятельности (выписка из банка, справка с работы о доходах). Заявление о согласии на обработку персональных данных: Стандартная форма, которая подписывается заявителем.

Процесс подачи заявки:

Запись на подачу: Запишитесь на подачу документов в визовый центр/консульство Португалии или другой любой страны зоны Шенгена. Подача документов: Подайте документы в назначенное время и оплатите консульский сбор (около 35 евро). Биометрия: Пройдите процедуру снятия отпечатков пальцев и фотографирования (если требуется).

Типы виз:

Краткосрочная виза (категория С): Позволяет находиться в Шенгенской зоне до 90 дней в течение 180-дневного периода.

Мадейра — это идеальное место для тех, кто ищет уникальные природные пейзажи, богатую культуру и комфортный отдых. Этот португальский остров предлагает все, что нужно для незабываемого путешествия.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru