Как сэкономить в Дубае, чтобы на качестве отдыха это не отразилось

Сейчас слетать в Дубай вовсе не развлечение для олигархов. Тур на двоих порой обходится не дороже хорошего отеля в Турции на неделю. Многие все равно боятся покупать путевки в ОАЭ, потому что считают, что жить там очень дорого. Якобы купив недорогие билеты все равно придется изрядно потратиться на отдых и еду. Это не так. Нужно просто правильно экономить на простых вещах.

Секреты турагентов

Лучше не покупать туры в высокие сезоны. Это ранняя весна и поздняя осень. В остальное время путевки 100% будут по хорошей скидке, да и сами отельеры за тот же номер возьмут с вас намного меньше денег, чем, например, месяцем ранее. Иногда у турагентств есть секретная скидка на хорошие гостиницы, так что можно узнать сначала информацию у них. Деньги стоит обменивать в крупных торговых центрах Дубая, а не в банках. Это намного выгоднее, так как курс там удобен в первую очередь для туриста, а не местных жителей.

Такси в Арабских Эмиратах довольно дорогие, но общественный транспорт развит тоже весьма хорошо. С места на место можно передвигаться на автобусах, поездах, трамваях или метро. Цена за одну поездку составит 3-5 дирхамов. Есть и бесплатные развлечения.

«Каждый вечер в “Дубай Молл” проходят бесплатные впечатляющие фонтанные представления с использованием музыки и света. Самый высокий небоскреб в мире — здание Бурдж-Халифа — также можно увидеть бесплатно с набережной Dubai Marina или с пляжа Jumeirah Beach», — рассказал турагент порталу Riamo.

Источник фото: Legion-Media

Что еще задаром

Есть еще несколько мест, которые можно посетить совершенно бесплатно. Это Музей верблюдов, заповедник Рас-аль-Хор, лазерное шоу Imagine, Мадинат Джумейра (или Венеция по-арабски), форт Аль-Фахиди, Музей кофе, Музей монет, Мечеть Джумейра и Золотой рынок. Фотографии оттуда получатся просто шедевральные.

Еду тоже можно найти достаточно доступную. Не ходите по лакшери-ресторанам и ешьте в небольших уличных кафе. Там вкусно, дешево, да и обслужат вас быстро. В среднем обед или ужин в таком заведении обойдется в 450 рублей на человека. Это даже дешевле, чем в Москве или Калининграде.

Источник фото: Legion-Media

Есть ли хотите посетить множество достопримечательностей ОАЭ, то без Entertainer Book вам не обойтись. Это почти килограммовая книга со скидками в 25-30% и ваучерами. Стоит она около 100 долларов, но сумма отбивается уже в первые два дня.

На страницах более трех тысяч предложений по низкой цене в музеи, на экскурсии, в рестораны и выставки. Работает скидка и на сувениры. Ярые путешественники визжат от восторга. Экономия просто космическая.

Источник фото: Legion-Media