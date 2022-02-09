Городовой / Шоу-бизнес / Отстающим от россиян украинцам дали важный совет после позорного скандала
Отстающим от россиян украинцам дали важный совет после позорного скандала

Опубликовано: 9 февраля 2022 15:55
Legion-Media

Украинцам посоветовали не завидовать, а поискать причины проигрышей в себе

Одним из вопиющих инцидентов на Олимпиаде стал случай, произошедший после триумфального выступления российской фигуристки-одиночницы Камилы Валиевой. В то время как представители всех сборных стоя аплодировали 15-летней спортсменке, украинцы остались сидеть с нарочито равнодушным видом.

Издание «Городовой» обратилось к политологу Алексею Ломову с вопросом, почему украинцы так отреагировали на победу Камилы.

«Опускаться до кухонных склок — это не красит ни журналистское сообщество Украины, ни некоторых спортсменов», — сказал эксперт.

Ломов считает, что всему виной чувство зависти.

«Конечно, обидно, когда ты проигрываешь. Но во время проигрыша надо посмотреть на себя. Посмотреть, сколько времени ты потратил на тренировки, сколько средств тратит государство на подготовку спортсменов. Хватит искать соринку в чужих глазах, смотрите на бревно в своем глазу», — подытожил политолог.

Оксана Иванова
Шоу-бизнес
