Неизвестный треск, масоны и Павел I: дом Занина и его волшебный двор

Здесь можно почувствовать частичку старого Петербурга и загадочную атмосферу.

В Петербурге полно мистических мест, где можно загадать желание. Говорят, одна из таких локаций точно исполнит самое заветное.

Одно из таких мест — это доходный дом Николая Занина с восьмиугольным двором.

Почему дом с восьмиугольным двором?

Дом Занина — доходный, то есть строился для сдачи в аренду и, естественно, с выгодой. Владелец жил рядом, на том же Петроградском острове.

Такой необычный двор с восьмигранным колодцем — не просто дизайнерское решение, а способ использовать каждый квадратный метр максимально эффективно, пишет citywalls.ru.

Интересно, что первоначальный проект дома был гораздо крупнее, но его не одобрили — он нарушал законы того времени о высоте зданий.

Что внутри дома?

Здание построили в 1916 году, и внутри скрывается настоящая архитектурная загадка — парадная треугольной формы, пишет Парадная гостья.

Это не модерн с богатой лепниной и необычной отделкой, а строгий неоклассицизм. Все просто, аккуратно и со вкусом.

На первом этаже можно заметить оригинальную плитку необычной фактуры и полукруглое окно между первым и вторым этажами, которое освещает парадную.

Легенды и масонский след

С этим домом связана легенда о масонах. Говорят, восьмиугольный колодец символизирует Мальтийскую звезду — знак Мальтийского ордена.

Якобы дом связан с Михайловским замком и Павлом I, который был великим магистром ордена. Поэтому считается, что желания, загаданные в этом дворе, непременно сбываются, пишет Культурология.

Правда ли это — сказать сложно. Ну а загадывать желание здесь действительно стоит.

Что случилось в 2024 году?

В сентябре 2024 года жители дома были шокированы — на стенах квартир появились трещины, и слышался жуткий треск.

Причиной, по их мнению, стали работы по укреплению фундамента из-за соседнего строительства жилого комплекса. Власти начали проверку, но чем она закончилась, непонятно.

Этот дом включен в список объектов, представляющих культурную ценность.