«Нет четких нормативов»: как часто нужно менять постельное белье

Накопление микробов снижает гигиену, обостряет аллергию и может привести к неприятным последствиям.

Каждый вечер, уютно укладываясь в кровать, мало кто задумывается, что вместе с отдыхом можно получить целый мешок микробов, грибков и клещей.

В Интернете гуляет версия: за неделю на наволочке накапливается столько бактерий, что их количество значительно превышает количество микробов на сиденье унитаза.

Это звучит как научная фантастика, но поэтому разбираемся в этом вопросе вместе с экспертом.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал «Городовому» миф это или правда.

Владимир Болибок Врач аллерголог-иммунолог «Это утверждение кочует в бульварной прессе (например, The Sun, Mirror, и в российских СМИ) из издания в издание, его крайне сложно проверить и найти в рецензируемых научных журналах. Возможно, что эти публикации – хайп на интерпретации научно-гигиенических данных, или были заказаны в маркетинговых целях. Что достоверно известно? В постельном белье скапливается органический материал (чешуйки кожи, пот, выделения), который служит пищей для пылевых клещей (дерматофагоидов) и способствует росту бактерий и грибков. Количество клещей и микроорганизмов варьируется в широких пределах и зависит от множества факторов (личная гигиена, привычки сна, окружающая среда). Сравнение с унитазом некорректно, так как сами поверхности по-разному накапливают микробный материал, и моются с разной частотой и с использованием разных средств», — говорит врач.

Существуют ли гигиенические нормативы?

По словам эксперта, есть СанПиНы, выпускаемые Роспотребнадзором, которые регулируют общественные учреждения (больницы, гостиницы, детские лагеря).

Также есть и рекомендации экспертов для населения.

«Исследования подтверждают, что концентрация аллергенов пылевых клещей и микроорганизмов в постели значительно возрастает в течение недели использования. Таким образом, общий смысл утверждения — «постель может быть очень грязной» — верен, но конкретные сравнения и цифры следует воспринимать критически. Современные стиральные средства эффективно удаляют органические загрязнения и большинство аллергенов клещей и при 40°C. Но для уничтожения пылевых клещей (при аллергиях) нужна температура 60°C и выше», — говорит Владимир Болибок.

Какие проблемы со здоровьем из-за грязного белья?

В основном людям вредят пылевые клещи и их аллергены

«Фекалии пылевых клещей — мощный аллерген. Они могут вызывать: аллергический ринит и конъюнктивит, атопический дерматит, обострение бронхиальной астмы. Грязное белье, пропитанное потом и кожным салом, может забивать поры, способствуя появлению акне (угревой сыпи) и фолликулита (воспаление волосяных луковиц). Контакт с бактериями (например, золотистым стафилококком) может усугублять кожные заболевания (пиодермия). Грибковые инфекции (например, микозы) теоретически возможны, но для здорового человека с неповрежденной кожей риск невысок», — отмечает эксперт.

Рекомендации по частоте смены белья

По словам врача, нет четких «нормативов». Базовая рекомендация — 1 раз в неделю. Этого достаточно, чтобы контролировать рост микроорганизмов и накопление аллергенов.

А наволочки можно менять 2 раза в неделю — это разумная рекомендация, так как лицо и волосы имеют более тесный контакт с наволочкой.

Стирать белье лучше при температуре не менее 60°C и сушить на открытом воздухе под ультрафиолетовыми лучами. Глажка с паром обеспечивает дополнительную дезинфекцию ткани.

Также следует регулярно оставлять не заправленной постель на 1-2 часа.