Владимир Болибок Анатольевич
Врач аллерголог-иммунолог центра иммунологии и аллергологии «Доктор Болибок». Профессиональный стаж: 34 года.
Высшее медицинское образование получил в Ленинградском педиатрическом медицинском институте (ныне Санкт-Петербургская педиатрическая медицинская академия), окончил институт в 1985 г.
После поступил в Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, где прошел интернатуру, заложив основу для дальнейшей специализации в аллергологии и иммунологии.
Медицинский радиологический научный центр имени А.Б. Цыбы и Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии стали следующими важными вехами в его образовательном пути.
Кульминацией этого длительного процесса обучения стало окончание медико-биологического факультета РМАНПО, кафедры иммунологии в 1989 году.
Более чем тридцатилетний опыт работы, накопленный Владимиром Анатольевичем, позволил ему не только стать высококвалифицированным специалистом, но и открыть собственную клинику, где он оказывает медицинскую помощь пациентам.
Сертификат специалиста «врач аллерголог-иммунолог» выдан Московской медицинской академией им. И.М.Сеченова (кафедра клинической иммунологии и аллергологии) в 1997г., подтвержден Российской медицинской академией последипломного образования (кафедра аллергологии) в 2002 и 2008 гг.
