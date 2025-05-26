Белая ночь опустилась как облако: иммунолог объяснил, как они влияют на здоровье петербуржцев

Феномен белых ночей — это уникальное природное явление, при котором даже глубокой ночью не наступает полноценная темнота. В северных широтах, таких как Санкт-Петербург, солнце заходит не полностью, и ночь превращается в продолжительные сумерки.
В беседе с порталом «Городовой» врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как такое освещение сказывается на самочувствии и почему одним оно на пользу, а другим — во вред.
Что может пойти на пользу
По словам специалиста, у белых ночей есть и позитивные стороны:
Улучшение настроения
«Из-за увеличения светового дня организм активнее вырабатывает серотонин — гормон, снижающий риск сезонной депрессии», — объясняет Болибок.
Прилив энергии
Многие чувствуют, что бодрствуют дольше и успевают больше. Это особенно заметно у людей с вечерним хронотипом.
Снижение мелатонина — временно во благо
В некоторых случаях снижение уровня «гормона сна» делает человека более активным и собранным в дневные часы.
А что может навредить
По словам аллерголога-иммунолога, при длительном воздействии светлых ночей могут возникать проблемы:
Нарушение сна
Мелатонин не вырабатывается в нужном объёме, если в спальне слишком светло. Это приводит к бессоннице и поверхностному сну, особенно у "жаворонков", предупреждает врач.
Сбой биологических часов
Нарушение циркадных ритмов приводит к раздражительности, снижению концентрации и даже к сбоям в гормональной системе.
Обострение хронических заболеваний
Недосып — фактор, который может провоцировать головные боли, ухудшать течение гипертонии и усиливать тревожность, добавляет Болибок.
Что советует врач
Чтобы минимизировать риски, Владимир Болибок рекомендует:
- Затемнять спальню — плотные шторы, жалюзи или маска для сна помогут обмануть организм.
- Соблюдать режим — старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время.
- Ограничить гаджеты перед сном — экраны излучают синий свет, который тоже подавляет мелатонин.
- Больше двигаться днём — физическая активность помогает телу легче «отключаться» ночью.
- В тяжёлых случаях — мелатонин
Если бессонница становится хронической, препарат мелатонина может помочь — но только по назначению врача, заключает эксперт.