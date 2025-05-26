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Белая ночь опустилась как облако: иммунолог объяснил, как они влияют на здоровье петербуржцев

Опубликовано: 26 мая 2025 14:16
белые ночи
Белая ночь опустилась как облако: иммунолог объяснил, как они влияют на здоровье петербуржцев
Фото: Городовой.ру

Спойлер: не самым лучшим способом.

Феномен белых ночей — это уникальное природное явление, при котором даже глубокой ночью не наступает полноценная темнота. В северных широтах, таких как Санкт-Петербург, солнце заходит не полностью, и ночь превращается в продолжительные сумерки.

В беседе с порталом «Городовой» врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как такое освещение сказывается на самочувствии и почему одним оно на пользу, а другим — во вред.

Что может пойти на пользу

По словам специалиста, у белых ночей есть и позитивные стороны:

Улучшение настроения

«Из-за увеличения светового дня организм активнее вырабатывает серотонин — гормон, снижающий риск сезонной депрессии», — объясняет Болибок.

Прилив энергии

Многие чувствуют, что бодрствуют дольше и успевают больше. Это особенно заметно у людей с вечерним хронотипом.

Снижение мелатонина — временно во благо

В некоторых случаях снижение уровня «гормона сна» делает человека более активным и собранным в дневные часы.

А что может навредить

По словам аллерголога-иммунолога, при длительном воздействии светлых ночей могут возникать проблемы:

Нарушение сна

Мелатонин не вырабатывается в нужном объёме, если в спальне слишком светло. Это приводит к бессоннице и поверхностному сну, особенно у "жаворонков", предупреждает врач.

Сбой биологических часов

Нарушение циркадных ритмов приводит к раздражительности, снижению концентрации и даже к сбоям в гормональной системе.

Обострение хронических заболеваний

Недосып — фактор, который может провоцировать головные боли, ухудшать течение гипертонии и усиливать тревожность, добавляет Болибок.

Что советует врач

Чтобы минимизировать риски, Владимир Болибок рекомендует:

  • Затемнять спальню — плотные шторы, жалюзи или маска для сна помогут обмануть организм.
  • Соблюдать режим — старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время.
  • Ограничить гаджеты перед сном — экраны излучают синий свет, который тоже подавляет мелатонин.
  • Больше двигаться днём — физическая активность помогает телу легче «отключаться» ночью.
  • В тяжёлых случаях — мелатонин

Если бессонница становится хронической, препарат мелатонина может помочь — но только по назначению врача, заключает эксперт.

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Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
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