Металл темнеет, на теле пятна: как часто нужно чистить украшения, чтобы не было аллергии

Украшения, которые мы носим ежедневно, могут быть не такими безобидными, как кажется. Как рассказал «Городовому» врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, на поверхности колец, серёжек и цепочек со временем скапливаются потожировые выделения, частички эпителия и уличная пыль.
Всё это — отличная среда для бактерий, а значит, важно регулярно очищать аксессуары.
Как часто чистить?
- Серебро и золото, которые носятся постоянно, нужно чистить 1–2 раза в месяц.
- Бижутерию и недрагоценные сплавы — не реже одного раза в неделю: они быстрее окисляются и могут вызывать раздражения.
- Жемчуг, кораллы, перламутр — только мягкой влажной салфеткой, раз в неделю. Эти материалы не терпят агрессивной химии.
- Кожаные и текстильные элементы лучше обрабатывать по мере загрязнения, но не реже раза в месяц.
Почему это важно?
По словам аллерголога, жиры и остатки пота создают благоприятную среду для микроорганизмов. Украшения теряют блеск, могут темнеть, оставлять следы на коже. Некоторые металлы, особенно никель в дешёвой бижутерии, провоцируют аллергию.
А как же серебро?
У серебра действительно есть лёгкий бактерицидный эффект. Однако из-за естественного окисления на нём образуется патина — и антимикробные свойства снижаются. Поэтому надеяться на «самоочищение» не стоит — лучше просто регулярно ухаживать за украшениями.