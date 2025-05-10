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Металл темнеет, на теле пятна: как часто нужно чистить украшения, чтобы не было аллергии

Опубликовано: 10 мая 2025 15:03
чистка украшений
Металл темнеет, на теле пятна: как часто нужно чистить украшения, чтобы не было аллергии
Фото: Городовой.ру

Не стоит пренебрегать гигиеной, даже если сплав обеззараживающий.

Украшения, которые мы носим ежедневно, могут быть не такими безобидными, как кажется. Как рассказал «Городовому» врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, на поверхности колец, серёжек и цепочек со временем скапливаются потожировые выделения, частички эпителия и уличная пыль.

Всё это — отличная среда для бактерий, а значит, важно регулярно очищать аксессуары.

Как часто чистить?

  • Серебро и золото, которые носятся постоянно, нужно чистить 1–2 раза в месяц.
  • Бижутерию и недрагоценные сплавы — не реже одного раза в неделю: они быстрее окисляются и могут вызывать раздражения.
  • Жемчуг, кораллы, перламутр — только мягкой влажной салфеткой, раз в неделю. Эти материалы не терпят агрессивной химии.
  • Кожаные и текстильные элементы лучше обрабатывать по мере загрязнения, но не реже раза в месяц.

Почему это важно?

По словам аллерголога, жиры и остатки пота создают благоприятную среду для микроорганизмов. Украшения теряют блеск, могут темнеть, оставлять следы на коже. Некоторые металлы, особенно никель в дешёвой бижутерии, провоцируют аллергию.

А как же серебро?

У серебра действительно есть лёгкий бактерицидный эффект. Однако из-за естественного окисления на нём образуется патина — и антимикробные свойства снижаются. Поэтому надеяться на «самоочищение» не стоит — лучше просто регулярно ухаживать за украшениями.

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Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
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