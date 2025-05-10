Металл темнеет, на теле пятна: как часто нужно чистить украшения, чтобы не было аллергии

Не стоит пренебрегать гигиеной, даже если сплав обеззараживающий.

Украшения, которые мы носим ежедневно, могут быть не такими безобидными, как кажется. Как рассказал «Городовому» врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, на поверхности колец, серёжек и цепочек со временем скапливаются потожировые выделения, частички эпителия и уличная пыль.

Всё это — отличная среда для бактерий, а значит, важно регулярно очищать аксессуары.

Как часто чистить?

Серебро и золото, которые носятся постоянно, нужно чистить 1–2 раза в месяц.

Бижутерию и недрагоценные сплавы — не реже одного раза в неделю: они быстрее окисляются и могут вызывать раздражения.

Жемчуг, кораллы, перламутр — только мягкой влажной салфеткой, раз в неделю. Эти материалы не терпят агрессивной химии.

Кожаные и текстильные элементы лучше обрабатывать по мере загрязнения, но не реже раза в месяц.

Почему это важно?

По словам аллерголога, жиры и остатки пота создают благоприятную среду для микроорганизмов. Украшения теряют блеск, могут темнеть, оставлять следы на коже. Некоторые металлы, особенно никель в дешёвой бижутерии, провоцируют аллергию.

А как же серебро?

У серебра действительно есть лёгкий бактерицидный эффект. Однако из-за естественного окисления на нём образуется патина — и антимикробные свойства снижаются. Поэтому надеяться на «самоочищение» не стоит — лучше просто регулярно ухаживать за украшениями.