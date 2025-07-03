«Ключевым станет август-сентябрь»: когда ждать снижения цен на сезонные овощи

Лето 2025 года отличилось в этом году, что отразилось и на ценах на продуктовых прилавках.

Несмотря на дождливую погоду и отсутствия летнего тепла, экономисты все же прогнозируют скорое понижение стоимости сезонных продуктов. И некоторые обусловлены импортом.

Клубника и другие ягоды

Любимая сладкая ягода подешевеет примерно на 30% в ближайшее время. Это связано с несколькими факторами: улучшением урожая, ростом импорта и снижением курса валют.

Аналогичная ситуация наблюдается и с другими сезонными ягодами — черникой, смородиной, крыжовником.

Картофель: после резкого роста — стабилизация и снижение

Весной картофель подорожал примерно на 17%, а в июне рост цены замедлился. В прошлом году картофель подорожал почти вдвое — на 92% — из-за того, что в предыдущие годы урожаи были очень высокими, и цена долго держалась на минимальном уровне.

Сейчас ситуация меняется, но прохладное лето удерживает цены и не дает сезонным продуктам показывать устойчивое снижение.

Доцент Базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко объяснила «Городовому», почему так происходит.

«Заморозки в конце апреля и начале мая, а также прохладная и дождливая погода, установившаяся в начале лета во многих ключевых регионах России, особенно в Центральной России, Поволжье, безусловно, повлияла и продолжает оказывать влияние на объемы производства сельскохозяйственной продукции. Переувлажнение почвы, недостаток тепла и солнечного света замедляет рост теплолюбивых культур, выращиваемых в открытом грунте. Это баклажаны, томаты, перец, огурцы. Повышается риск поражения растений грибковыми заболеваниями: томаты и картофель подвержены фитофторозу, ягоды страдают от серой гнили. Все это требует дополнительных обработок, приводящих к увеличению себестоимости продукции. Дождливая погода создает аграриям сложности как с механизированным (картофель, корнеплоды), так и с ручным сбором ягод, овощей и фруктов. Например, по данным Росстата, если с начала мая еженедельные средние розничные цены на свежие огурцы снижались на 8-10% в неделю и достигли минимального с начала 2025 года значения в 129,22 рублей за килограмм, то с середины июня тренд развернулся в сторону роста в среднем на 1,5-2% в неделю», — отмечает эксперт.

По словам Светланы, томаты все же демонстрируют устойчивое снижение цен на 2-3% в неделю, и к концу июня продаются в среднем за 197,64 рублей за килограмм.

Однако это обусловлено тем, что увеличилось товарное предложение импортной продукции, выращенной в открытом грунте.

Когда ждать настоящего снижения цен

«В июле-августе сезонное снижение цен, безусловно, будет, но оно будет явно менее выраженным, чем в прошлом году и может начаться позже, особенно для теплолюбивых культур, выращиваемых в открытом грунте. Ключевым станет август-сентябрь. Пока прохлада для картофеля и лука не критична, но важно, чтобы не было затяжных дождей во время уборки, иначе вырастут риски гнилей при хранении, что может повлиять на осенне-зимние цены», — отмечает эксперт.

Так что, если в ближайшие недели установится теплая и солнечная погода, то это повлияет и на стоимость продуктов.

Сохранение дождей означает риски для урожая и рост цен. В основном это может коснуться томатов, перцев и баклажанов.