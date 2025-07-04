«Школа ужасов» или уроки жизни: почему книги Остера вызывают споры

Книги Григория Остера: «Школа ужасов», «Ужасные задачники», и даже «Книга о вкусной и здоровой пище людоеда» — оказались в центре скандала. Многие родители задаются вопросом: не наносят ли эти произведения вред неокрепшей детской психике?

Стоит ли ограждать детей от юмора «на грани», или же он может быть полезен для развития?

Психолог: не все так страшно!

Портал «Городовой» обратился за разъяснениями к психологу Анне Вакалюк. Ее ответ развеивает многие опасения.

«Книги Остера не более опасны, чем сказки Пушкина или братьев Гримм».

Психолог напомнила, что даже в народном фольклоре встречаются истории, которые сложно назвать безобидными.

«Здесь еще можно вспомнить и русские народные сказки под ред. Афанасьева, например, «Ведьма и солнцева сестра». Там у царевича родилась сестра, она съела отца, мать и весь город!» — приводит пример Анна Вакалюк.

Главное — как подать!

По мнению психолога, все дело в правильном подходе к воспитанию и обсуждению прочитанного с ребенком.

«Если ребенку объяснять, что стихи Остера — это ирония и сатира, а не руководство к действию — проблем не возникнет», — уверена Анна Вакалюк.

Важно донести до ребенка, что герои Остера действуют нарочито глупо и нелепо, и что подражать им ни в коем случае не стоит.

Запретный плод сладок?

Полный запрет «страшного» и «неполиткорректного» в литературе может обернуться против нас.

«Если запрещать все «страшное» — дети останутся без важного инструмента осмысления мира через гротеск и абсурд», — предостерегает психолог.

Юмор, даже черный, помогает ребенку осознать свои страхи и научиться справляться с ними.

Анна Вакалюк убеждена:

«Запрещать — не решение. Гораздо полезнее обсуждать с детьми прочитанное и учить их отличать юмор от реальности».

Важно не ограждать ребенка от сложных тем, а помогать ему разбираться в них, используя книги как повод для разговора и дискуссии. Только так можно вырастить думающего и критически мыслящего человека.