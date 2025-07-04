«Семь мостов» или «12 крестов» в Петербурге: самое волшебное место прямо у Никольского собора

В Питере есть одно место, совсем рядом с красивым Никольским собором. Говорят, оно необычное, даже волшебное. Оттуда можно сразу семь мостов увидеть! И люди верят, что если там желание загадать, то оно обязательно сбудется. Давайте узнаем, что это за место такое.

В Петербурге много красивых мест, но это – особенное. Оно не такое известное, как Дворцовая площадь, но не менее интересное. Местные жители его любят и туристы тоже начинают узнавать. Это место, где встречаются два канала и откуда открывается вид сразу на семь мостов. И еще говорят, что там какая-то особая сила есть.

Где искать волшебство: Пикалов мост и пересечение каналов

Чтобы попасть в это волшебное место, нужно найти Пикалов мост. Он находится там, где встречаются два известных питерских канала – канал Грибоедова и Крюков канал. Вот прямо на этом мосту и нужно остановиться.

Семь мостов как на ладони: Какие мосты можно увидеть

Встаньте на Пикаловом мосту так, чтобы Никольский собор был слева от вас. И посмотрите прямо перед собой. Вы увидите сразу несколько мостов, как будто они специально для вас выстроились в ряд. Вот они, эти семь мостов, которые видно отсюда:

Красногвардейский мост – самый ближний

Ново-Никольский мост – за Красногвардейским

Старо-Никольский мост – через канал Грибоедова

Смежный мост – дальше по Крюкову каналу

Кашин мост – следом за Смежным

Торговый мост – еще дальше по Крюкову каналу

Могилевский мост – нужно развернуться назад, чтобы его увидеть, он седьмой.

Вот так, стоя на одном месте, можно увидеть сразу целых семь мостов! Необычно, правда?

Не только мосты, но и кресты: Почему еще это место называют особенным

Но это еще не все. Это место интересно не только мостами. Говорят, отсюда еще видно верхушки церквей сразу пяти разных храмов! Из-за этого его иногда называют "местом 12 крестов". Хотя крестов, конечно, не 12, но все равно, пять церквей в одном месте – это впечатляет. Может, поэтому место и считается таким особенным и намоленным.

Загадай желание на Семи Мостах: Поверье и реальность

Раз место такое необычное и красивое, люди и придумали поверье. Говорят, что если встать на Пикаловом мосту и увидеть сразу все семь мостов, то можно загадать желание. И желание это обязательно сбудется! Верить в это или нет – дело каждого. Но многие туристы и петербуржцы специально приходят сюда, чтобы проверить – а вдруг и правда сработает? В любом случае, место красивое и атмосферное, даже если и без волшебства.

Как добраться до Семи Мостов: Адрес для путешественников

Хотите сами увидеть Семь Мостов и загадать желание? Вот вам точный адрес:

Санкт-Петербург, Набережная Крюкова канала, д. 19. Ближайшая станция метро: "Садовая"

Место это находится прямо у Никольского собора, так что вы точно не заблудитесь.