«Ипотека — это кабала»: почему молодежь отказывается от покупки собственного жилья

В последнее время тема жилья для молодежи в России стала одной из самых острых и обсуждаемых.

Многие молодые люди, особенно представители поколения Z (зумеры), сталкиваются с серьезными трудностями, чтобы купить собственную квартиру.

К тому же отношение к жилью у них заметно отличается от того, что было у их родителей и бабушек с дедушками.

Почему молодежь не спешит покупать жилье?

Раньше квартира была символом взрослой жизни, стабильности и успеха. Сейчас для многих молодых людей она скорее становится тяжелым грузом.

Ипотека — это десятки лет долгов, высокая ставка и постоянные финансовые ограничения. В итоге многие зумеры предпочитают жить с родителями или снимать жилье.

Так они не привязаны к одному месту и не обременяют себя кредитами. Мобильность и свобода для них важнее, чем собственные квадратные метры.

Экономические реалии и высокая стоимость

Но все же главная причина — дороговизна жилья и низкие доходы молодежи. За последние годы цены на квартиры выросли значительно, а зарплаты не поспевают за этим ростом.

Эксперты отмечают, что возможны два сценария дальнейшего развития рынка недвижимости, если молодежь перестанет покупать свое жилье.

Президент компании «Коллегия Риэлторов» Елена Ковалерова-Павловская рассказал «Городовому» о них.

Первый сценарий

Цены на недвижимость снизятся через 10-15 лет, если поколение Z и альфа окончательно откажутся от ипотек и государство перестанет искусственно поддерживать спрос, а строительство продолжится, и население будет сокращаться.

Второй сценарий

Цены останутся высокими, потому что недвижимость – главный актив россиян. Ее будут держать до последнего, а инфляция и девальвация рубля будут «съедать» номинальное падение цен.

Елена Ковалерова-Павловская Риелтор «Зумеры и альфа действительно могут стать поколением арендаторов. Это изменит рынок недвижимости, но резкого обвала цен ждать не стоит — скорее, постепенную стагнацию или медленное снижение в отдаленной перспективе», — говорит эксперт.

Работать ради квартиры

Елена отмечает, что для молодых клиентов ипотека недоступна. Несмотря на то, что выгоднее платить за свою квартиру, а не за чужую, молодежь не спешит брать деньги у банка.

Останавливают такие условия, как огромный первоначальный взнос и большой ежемесячный платеж на протяжении 20 лет.

Кроме того, в случае потери работы или переезда, все усложняется. Для них это слишком, ведь легче снять квартиру, не делать ремонт и спокойно жить.

«Ипотека — это кабала», — говорят сейчас молодые клиенты. Молодежь видит, как их родители или знакомые годами выплачивают кредиты, отказывая себе во всем, ютясь в малогабаритных квартирах или на окраинах города. Они не хотят такой жизни. А если нет альтернативы кроме ипотеки под бешеные проценты — выбирают аренду. Они считают, что квартира — не единственный показатель успеха. Финансисты подтверждают: тренд на аренду вместо покупки набирает силу. Возможно, через 20 лет владение недвижимостью станет редкостью. Сейчас на рынке начинается активность, что в ближайшем приведет к повышению спроса, а значит и цен. Так что самое время покупать, а то не успеют», — говорит эксперт.

Поколение Z менее ориентировано на традиционные жизненные сценарии, где сначала покупается квартира, затем создается семья и оседлая жизнь.

Они ценят свободу, возможность менять место жительства и не хотят связывать себя долгами на десятилетия. Для них жилье — это не столько инвестиция и статус, сколько удобство и комфорт, который можно получить и в аренде.