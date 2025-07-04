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Южный кошмар: эксперты бьют тревогу из-за распространения опасного паразитарного заболевания

Опубликовано: 4 июля 2025 23:29
вирус от комаров
Южный кошмар: эксперты бьют тревогу из-за распространения опасного паразитарного заболевания
globallookpress/Nikolay Gyngazov

Что нужно знать о «паразитах под кожей» и как защититься?

На юге России зафиксирован случай заражения человека дирофиляриозом после укуса комара. Что это за болезнь и как от нее уберечься?

Что случилось? Тревожный звонок из Крыма

Житель Крыма стал жертвой дирофиляриоза — паразитарного заболевания, которое передается через укусы комаров. Личинки паразитов, попав в организм, мигрируют и развиваются под кожей или, в особо тяжелых случаях, в глазах.

Как пишет runews24, единственный способ избавиться от них — хирургическое вмешательство.

Что такое дирофиляриоз?

Дирофиляриоз — это зоонозное заболевание, то есть, оно чаще встречается у животных. Однако, человек тоже может заразиться.

Комары, кусая зараженных животных, становятся переносчиками личинок, которые затем передают человеку. Особенно благоприятным для размножения комаров и развития паразитов является теплый и влажный климат, которым отличается Крым.

Какие еще угрозы несут комары? Широкий спектр опасностей

Помимо дирофиляриоза, комары могут переносить и другие опасные заболевания, такие как:

  • Малярия: Тяжелое заболевание, характеризующееся лихорадкой, ознобом и поражением внутренних органов.
  • Вирус Чикугунья: Вызывает лихорадку, сильные боли в суставах, головную боль и сыпь.
  • Лихорадка Западного Нила: Может протекать бессимптомно или вызывать лихорадку, головную боль, слабость и, в редких случаях, поражение нервной системы.
  • Лихорадка Денге: Характеризуется высокой температурой, сильной головной болью, болями в мышцах и суставах, а также кожной сыпью.

Как защититься от комаров и избежать заражения? Простые правила

Мера защиты Описание
Репелленты Наносить на открытые участки кожи для отпугивания комаров
Закрытая одежда Носить одежду с длинными рукавами и брюки при прогулках на природе
Москитные сетки Устанавливать на окна и двери для защиты жилых помещений
Избегать мест скопления комаров Не находиться рядом с водоёмами и болотистыми местами в период активности комаров

За кулисами статистики: что скрывается за сухими цифрами?

Случай заражения дирофиляриозом в Крыму — сигнал о том, что климатические изменения и миграция животных могут способствовать распространению заболеваний, которые раньше были редкостью в определенных регионах.

Важно не только знать о существующих угрозах, но и быть готовыми к новым вызовам, разрабатывать эффективные методы профилактики и лечения. И, конечно, помнить о личной ответственности за свое здоровье.

Отправляясь на отдых в южные регионы, не стоит забывать о мерах предосторожности.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
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