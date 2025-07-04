Южный кошмар: эксперты бьют тревогу из-за распространения опасного паразитарного заболевания

На юге России зафиксирован случай заражения человека дирофиляриозом после укуса комара. Что это за болезнь и как от нее уберечься?
Что случилось? Тревожный звонок из Крыма
Житель Крыма стал жертвой дирофиляриоза — паразитарного заболевания, которое передается через укусы комаров. Личинки паразитов, попав в организм, мигрируют и развиваются под кожей или, в особо тяжелых случаях, в глазах.
Как пишет runews24, единственный способ избавиться от них — хирургическое вмешательство.
Что такое дирофиляриоз?
Дирофиляриоз — это зоонозное заболевание, то есть, оно чаще встречается у животных. Однако, человек тоже может заразиться.
Комары, кусая зараженных животных, становятся переносчиками личинок, которые затем передают человеку. Особенно благоприятным для размножения комаров и развития паразитов является теплый и влажный климат, которым отличается Крым.
Какие еще угрозы несут комары? Широкий спектр опасностей
Помимо дирофиляриоза, комары могут переносить и другие опасные заболевания, такие как:
- Малярия: Тяжелое заболевание, характеризующееся лихорадкой, ознобом и поражением внутренних органов.
- Вирус Чикугунья: Вызывает лихорадку, сильные боли в суставах, головную боль и сыпь.
- Лихорадка Западного Нила: Может протекать бессимптомно или вызывать лихорадку, головную боль, слабость и, в редких случаях, поражение нервной системы.
- Лихорадка Денге: Характеризуется высокой температурой, сильной головной болью, болями в мышцах и суставах, а также кожной сыпью.
Как защититься от комаров и избежать заражения? Простые правила
|Мера защиты
|Описание
|Репелленты
|Наносить на открытые участки кожи для отпугивания комаров
|Закрытая одежда
|Носить одежду с длинными рукавами и брюки при прогулках на природе
|Москитные сетки
|Устанавливать на окна и двери для защиты жилых помещений
|Избегать мест скопления комаров
|Не находиться рядом с водоёмами и болотистыми местами в период активности комаров
За кулисами статистики: что скрывается за сухими цифрами?
Случай заражения дирофиляриозом в Крыму — сигнал о том, что климатические изменения и миграция животных могут способствовать распространению заболеваний, которые раньше были редкостью в определенных регионах.
Важно не только знать о существующих угрозах, но и быть готовыми к новым вызовам, разрабатывать эффективные методы профилактики и лечения. И, конечно, помнить о личной ответственности за свое здоровье.
Отправляясь на отдых в южные регионы, не стоит забывать о мерах предосторожности.