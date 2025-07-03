«Прям мультик про Чиполлино»: петербуржцы обсуждают платную зону для курения в Пулково

Воздушная гавань не обязана по закону предоставлять место для курения.

Последние несколько дней петербуржцы обсуждают неожиданную новость: аэропорт Пулково стал первым в России, кто ввел плату за посещение курительной комнаты.

И все бы ничего, если не стоимость ее посещения — теперь за один «перекур» внутри терминала пассажирам придется заплатить 500 рублей.

Почему решили брать деньги за курилку?

В администрации аэропорта объясняют, что содержание курительной комнаты — это дополнительные затраты: уборка, проветривание, сопровождение помещения сотрудниками.

Плата в 500 рублей помогает покрыть эти расходы и одновременно ограничить поток курильщиков, чтобы избежать задымления в терминале, которое раньше доставляло дискомфорт.

Курилка расположена на третьем этаже в зоне вылета внутренних рейсов, рядом с бизнес-залами. Вместимость — не более шести человек одновременно.

Кроме того, есть еще одна курительная зона на втором этаже, но она предназначена только для посетителей ресторана. В остальных местах курение строго запрещено и карается штрафами.

Есть ли бесплатные альтернативы?

Пулково подчеркивает, что по законодательству аэропорты не обязаны предоставлять места для курения внутри зданий. Тем не менее для курильщиков оборудованы бесплатные зоны на улице.

Как реагируют пассажиры?

Мнения разделились. Некоторые пассажиры считают, что платить за курение в аэропорту — слишком дорого и неудобно, особенно если пересадка длительная или рейс задерживается.

С обращением в УФАС уже обратился депутат Госдумы Сергей Боярский. Он считает, что нужно проверить, не завышена ли цена на посещение курительной комнаты.

Тем временем петербуржцы высказывают свое мнение.

«Спасибо, что хоть туалеты бесплатные»;

«Перебор конечно. Сидячие места еще бесплатны? Таким Макаром можно вообще сделать платный вход в частный аэропорт, давайте, лепите, чего уж там. Разделяй и властвуй. Прям мультик про Чиполлино. Жадность сказочная», — возмущаются пользователи соцсети.

Кроме того, многие считают, что пассажиры начнут курить в туалетах или отвечать воздушной гавани зеркально.

«Тогда курильщики начнут массово подавать в суд за задержку рейсов»;

«За такие деньги только аристократы пойдут. Опять в туалетах курить будут»;

«Выпивать значит в аэропорту и некоторых рейсах можно, а курить — нет! Заметьте, что дичь творят именно пьяные», — пишут петербуржцы.

При этом Пулково отмечает, что 20% вырученных средств от платной курительной зоны будут направлены в благотворительные организации для борьбы с раком легких.