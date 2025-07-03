Электросамокат-пешеход: почему ехать быстро нельзя и как это повлияет на доставку в Петербурге

Новые правила распространились в Северной столице не только на курьеров.

В Санкт-Петербурге с 1 июля 2025 года вступили в силу новые правила для всех, кто передвигается на электросамокатах и электровелосипедах.

Главная новость — скорость на тротуарах, пешеходных дорожках и зонах теперь ограничена 10 км/ч, и это касается не только курьеров, которые доставляют еду и посылки, но и обычных горожан.

Почему именно курьеры стали первыми?

Изначально именно для курьеров и служб доставки ввели это ограничение. Раньше они активно использовали электросамокаты, чтобы быстро перемещаться по городу, особенно по тротуарам, где не мешают автомобилям.

Но из-за большого количества жалоб на опасное поведение курьеров и частые аварии с их участием, власти решили снизить скорость до 10 км/ч, чтобы повысить безопасность пешеходов и самих самокатчиков.

Что изменилось для всех остальных?

Теперь и обычные пользователи электросамокатов и электровелосипедов должны придерживаться этого ограничения, пишет РБК.

Раньше по правилам в России максимальная разрешенная скорость для таких устройств была 25 км/ч, но в Петербурге решили ужесточить требования именно для движения по тротуарам и пешеходным зонам.

Кроме того, в городе появились зоны, где движение на электросамокатах и электровелосипедах вообще запрещено — это центр города: Адмиралтейский, Василеостровский, Петроградский и Центральный районы.

Как это влияет на курьеров и бизнес?

Для курьеров новые ограничения — серьезный удар. На скорости 10 км/ч электросамокат становится практически бесполезным как средство быстрого передвижения.

Многие отмечают, что такая скорость сравнима с быстрым шагом пешехода, и использовать самокат для доставки становится невыгодно.

К тому же с 15 июля службы доставки обязали оборудовать курьеров электронными устройствами с GPS и идентификацией, чтобы контролировать их перемещения и ответственность в случае ДТП.

Почему такие строгие меры?

Статистика показывает, что большинство аварий с электросамокатами происходят именно из-за высокой скорости и несоблюдения правил.

В 2023 году почти все погибшие на СИМ были сами водители, и значительная часть из них ехала по краю проезжей части, что опасно.

Однако передвигаться по проезжей части пешеходам на самокатах нельзя, если есть тротуар. Вот и получается замкнутый круг: ехать быстро по тротуару нельзя, а по дороге опасно.

В целом, город пытается найти баланс между удобством и безопасностью, но пока что новые правила воспринимаются многими как слишком жесткие и неудобные.