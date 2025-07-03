Самокатный хаос: как возраст влияет на безопасность на дорогах и нужны ли новые правила

Несчастный случай, произошедший на днях — 82-летний дедушка разбился насмерть, управляя электросамокатом — всколыхнул общественность и вызвал волну вопросов о безопасности использования этого популярного вида транспорта.
Существуют ли возрастные ограничения для управления самокатами? Только для детей? Или, может, стоит ввести их и для людей пожилого возраста, учитывая их физическое состояние и реакцию? Портал «Городовой» обратился к адвокату Юлии Вербицкой-Линник за разъяснениями.
Электросамокат — источник повышенной опасности
И это не пустые слова — участившиеся случаи ДТП с участием самокатов, в том числе и с летальным исходом, подтверждают эту мысль.
Действительно, существует определенная градация в зависимости от мощности и скорости, которую развивает электросамокат.
«Действительно, существуют определенные ограничения в их использовании как в зависимости от мощности и скорости которую они развивают — в части необходимости получения водительского удостоверения (прав на управление транспортным средством)», — отмечает адвокат.
Мощность имеет значение: нужны ли права на электросамокат?
Законодательство четко определяет, когда для управления электросамокатом требуются водительские права.
- До 0,25 кВт и вес менее 35 кг: Водительское удостоверение не требуется (включая индивидуальные мобильные средства для граждан с ограниченной мобильностью).
- От 0,25 до 4 кВт: Электросамокат классифицируется как мопед, и для управления нужны права категории «М».
- Свыше 4 кВт: Электросамокат приравнивается к мотоциклу, и требуются права категории «А».
Однако, все эти правила касаются только мощности, а не возраста водителя — что вызывает закономерные вопросы после трагедии с пожилым человеком.
Возраст — помеха или нет? Существующие ограничения для детей
Действующие ограничения по возрасту касаются только детей.
«Существуют и ограничения по возрасту, правда только для детей. Максимальный возраст управления и использования электросамоката законом не ограничен», — констатирует Вербицкая-Линник.
Правила для детей:
- До 7 лет: Передвигаться на самокатах только в сопровождении взрослых, только по тротуарам и пешеходным зонам.
- С 7 до 14 лет: Кататься самостоятельно, но только в пешеходных зонах.
- С 14 лет: Разрешен выезд на дорогу (при отсутствии велодорожек и тротуаров).
Получается, что совершеннолетний человек, в том числе и пожилой, может управлять мощным электросамокатом без каких-либо ограничений — даже если у него имеются проблемы со здоровьем, координацией или зрением.
Нужны ли ограничения для пожилых самокатчиков? Мнение эксперта
После трагического случая с 82-летним пенсионером, вопрос о введении возрастных ограничений для управления электросамокатами встал особенно остро. Адвокат Юлия Вербицкая-Линник считает, что это вполне уместно.
«Так что соответствующие возрастные ограничения например для возраста 65+ представляются вполне уместными. Причем, как в нашем случае, с целью обеспечения безопасности самих, находящихся в элегантном возрасте «лихачей»», — говорит эксперт.
Действительно, с возрастом у людей замедляется реакция, ухудшается зрение и координация — что делает их более уязвимыми на дороге, особенно при управлении таким опасным средством передвижения, как электросамокат.
Введение возрастных ограничений, обязательное прохождение медкомиссии или обучение — могут помочь снизить количество ДТП с участием пожилых людей и сохранить им жизнь.
Что делать? Необходимость изменений в законодательстве
Трагедия с 82-летним пенсионером подчеркнула необходимость пересмотра правил использования электросамокатов и введения дополнительных мер безопасности.
Необходимо обсудить вопрос о введении возрастных ограничений, обязательного страхования и обучения для всех водителей электросамокатов, а также ужесточить контроль за соблюдением правил дорожного движения.
Только так можно сделать этот вид транспорта более безопасным и предотвратить новые трагедии.