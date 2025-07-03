Самокатный хаос: как возраст влияет на безопасность на дорогах и нужны ли новые правила

Несчастный случай, произошедший на днях — 82-летний дедушка разбился насмерть, управляя электросамокатом — всколыхнул общественность и вызвал волну вопросов о безопасности использования этого популярного вида транспорта.

Существуют ли возрастные ограничения для управления самокатами? Только для детей? Или, может, стоит ввести их и для людей пожилого возраста, учитывая их физическое состояние и реакцию? Портал «Городовой» обратился к адвокату Юлии Вербицкой-Линник за разъяснениями.

Электросамокат — источник повышенной опасности

Юлия Вербицкая-Линник Адвокат «К сожалению, ставшие столь популярным средством передвижения, электросамокаты и фактически и юридически являются источником повышенной опасности», — подчеркнула Юлия Вербицкая-Линник.

И это не пустые слова — участившиеся случаи ДТП с участием самокатов, в том числе и с летальным исходом, подтверждают эту мысль.

Действительно, существует определенная градация в зависимости от мощности и скорости, которую развивает электросамокат.

«Действительно, существуют определенные ограничения в их использовании как в зависимости от мощности и скорости которую они развивают — в части необходимости получения водительского удостоверения (прав на управление транспортным средством)», — отмечает адвокат.

Мощность имеет значение: нужны ли права на электросамокат?

Законодательство четко определяет, когда для управления электросамокатом требуются водительские права.

До 0,25 кВт и вес менее 35 кг: Водительское удостоверение не требуется (включая индивидуальные мобильные средства для граждан с ограниченной мобильностью).

От 0,25 до 4 кВт: Электросамокат классифицируется как мопед, и для управления нужны права категории «М».

Свыше 4 кВт: Электросамокат приравнивается к мотоциклу, и требуются права категории «А».

Однако, все эти правила касаются только мощности, а не возраста водителя — что вызывает закономерные вопросы после трагедии с пожилым человеком.

Возраст — помеха или нет? Существующие ограничения для детей

Действующие ограничения по возрасту касаются только детей.

«Существуют и ограничения по возрасту, правда только для детей. Максимальный возраст управления и использования электросамоката законом не ограничен», — констатирует Вербицкая-Линник.

Правила для детей:

До 7 лет: Передвигаться на самокатах только в сопровождении взрослых, только по тротуарам и пешеходным зонам.

С 7 до 14 лет: Кататься самостоятельно, но только в пешеходных зонах.

С 14 лет: Разрешен выезд на дорогу (при отсутствии велодорожек и тротуаров).

Получается, что совершеннолетний человек, в том числе и пожилой, может управлять мощным электросамокатом без каких-либо ограничений — даже если у него имеются проблемы со здоровьем, координацией или зрением.

Нужны ли ограничения для пожилых самокатчиков? Мнение эксперта

После трагического случая с 82-летним пенсионером, вопрос о введении возрастных ограничений для управления электросамокатами встал особенно остро. Адвокат Юлия Вербицкая-Линник считает, что это вполне уместно.

«Так что соответствующие возрастные ограничения например для возраста 65+ представляются вполне уместными. Причем, как в нашем случае, с целью обеспечения безопасности самих, находящихся в элегантном возрасте «лихачей»», — говорит эксперт.

Действительно, с возрастом у людей замедляется реакция, ухудшается зрение и координация — что делает их более уязвимыми на дороге, особенно при управлении таким опасным средством передвижения, как электросамокат.

Введение возрастных ограничений, обязательное прохождение медкомиссии или обучение — могут помочь снизить количество ДТП с участием пожилых людей и сохранить им жизнь.

Что делать? Необходимость изменений в законодательстве

Трагедия с 82-летним пенсионером подчеркнула необходимость пересмотра правил использования электросамокатов и введения дополнительных мер безопасности.

Необходимо обсудить вопрос о введении возрастных ограничений, обязательного страхования и обучения для всех водителей электросамокатов, а также ужесточить контроль за соблюдением правил дорожного движения.

Только так можно сделать этот вид транспорта более безопасным и предотвратить новые трагедии.