«Спокойно уживаются с людьми»: можно ли завести чайку у себя дома

Петербуржцы были удивлены, когда увидели в своем городе женщину, гуляющую на поводке с дикой птицей.

В Петербурге случилась довольно необычная история, которая быстро привлекла внимание жителей и пользователей соцсетей.

Одна из местных жительниц пришла в пункт выдачи заказов не с собакой и даже не с кошкой, а с чайкой на поводке. Именно с той, которую обычно можно встретить на берегу моря, а не в роли домашнего питомца.

Как это было?

Женщина спокойно зашла в помещение с птицей, которая вела себя очень спокойно и уверенно. Чайка не пыталась улететь, не кричала и не мешала работе пункта выдачи.

Сотрудница ПВЗ с удивлением спросила, действительно ли птица живет у клиентки дома, на что женщина ответила, что да, а также хорошо ладит с собакой и кошкой.

Ажиотаж в соцсетях

Такой необычный питомец вызвал настоящий фурор в соцсетях — видео и фото с чайкой быстро разлетелись по интернету, набрав тысячи просмотров и комментариев.

Люди удивлялись и восхищались необычным выбором домашнего животного, а кто-то задавался вопросом, может ли птица привыкнуть к неволе и жить в необычной для себя среде.

Что говорят эксперты?

Орнитолог и кандидат биологических наук Владимир Романов рассказал «Городовому», возможно ли приручить чайку.

«Проблем-то особых нет. Некоторые, например, инвалидов-чаек содержат в доме, чтобы они не гадили, подгузники даже надевают. А так они совершенно спокойно уживаются с людьми. Они достаточно крупные и находясь рядом с кошками и собаками, могут за себя постоять», — говорит эксперт.

Владимир отметил, что для чаек обстановка в доме человека не вызывает стресс и для них это нормальная история.

По словам орнитолога, на этих птиц не охотятся, поэтому они не боятся человека и даже могут вырвать еду на улице из рук.

А что говорит закон?

Согласно российскому законодательству, дикие птицы, к которым относятся и чайки, находятся под охраной и требуют специального разрешения для содержания в домашних условиях.

Орнитолог предположил, что птице нужна была помощь или она инвалид, поэтому женщина могла взять ее к себе домой.