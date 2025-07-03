Праздник настоящих ценностей: можно ли венчаться в День семьи, любви и верности

В России этот день считается особенным и посвящен памяти святых Петра и Февронии.

День семьи, любви и верности — это особый праздник, который ежегодно отмечается в России 8 июля.

Он посвящен самым важным человеческим ценностям: крепкой семье, взаимной поддержке, преданности и искренней любви.

День святых Петра и Февронии

Связан День семьи, любви и верности со святыми Петром и Февронией. Согласно одной из легенд, будущие супруги встретились задолго до того, как Петр стал князем.

Однажды, когда он страдал от проказы, ему приснился сон, в котором крестьянка по имени Феврония из Рязанских земель обещала исцелить его от болезни.

Девушку нашли и привезли в Муром. Петр пообещал жениться на ней, если она избавит его от недуга. После выздоровления князь нарушил свое обещание, и болезнь вернулась.

Феврония снова вылечила Петра, и на этот раз он сдержал слово и женился на ней, полюбив всей душой.

После смерти брата Петр стал князем, но бояре, не желая видеть княгиней простолюдинку, потребовали от него отказаться от жены под угрозой изгнания. Петр выбрал любовь и вместе с Февронией покинул Муром.

Жители города устроили бунт, требуя вернуть князя и его супругу, и бояре были вынуждены уступить.

Петр и Феврония прожили долгую и счастливую жизнь. В старости они ушли в монастырь, приняли монашеский постриг и попросили Бога позволить им умереть вместе, завещав похоронить их в одном гробу.

Однако монахи не согласились, так как это противоречило уставу. Тем не менее на следующий день после похорон их гроба были найдены рядом друг с другом.

Что праздник значит для людей

Иерей Андрей Постернак рассказал «Городовому», как нужно провести этот день и про что не забыть.

«День святых Петра и Февронии в наше время стал особым днем, когда мы вспоминаем не просто святых, а святых, которые были супругами. В церковном календаре памяти таких особых преподобных, прославившихся в чине святых людей, очень мало. Вот Петр и Феврония являются особым символом такой преданной взаимной супружеской любви, которая с древнейших времен на Руси почиталась. С образом этих святых связаны многие народные предания, повествования, но самое главное, мы чтим в них ту особую любовь, которую они имели к Богу. А во-вторых, которую имели по отношению друг к другу. Именно поэтому и мощи их остаются вместе в Муроме в одном из храмов, но и сам день, 8 июля, их памяти он также связан и с таким днем особого покрова Божьего над семейными отношениями», — говорит отец Андрей.

Можно ли венчаться в этот день

При этом священник отмечает, что в День любви, семьи и верности или День памяти святых не может быть заключен церковный брак.

Это связано с тем, что 8 июля — это время Петровского поста, таинства венчания в такие дни не происходит.

«Венчаться можно будет только после 12 июля, после дня празднования апостолов Петра и Павла. Но, с другой стороны, в этот день нам ничто не мешает прийти в храм, помолиться этим святым для того, чтобы укрепить взаимную любовь в семьях, чтобы воспитывать детей в благочестии. В первую очередь обращайте внимание на отношения внутри семьи и молитесь Богу о том, чтобы различные настроения, трудности отошли, чтобы Господь покровительствовал семьям и чтобы эта взаимная любовь, которая была у Петра и Февронии, сохранялась и сейчас в современной России», — желает священник.

День семьи, любви и верности — это не просто дата в календаре, а напоминание о том, что именно семья является главным источником поддержки, вдохновения и счастья в нашей жизни.

В современном мире, полном суеты и перемен, особенно важно ценить и укреплять семейные узы, проявлять заботу и уважение друг к другу.